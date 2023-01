¿Qué es la maldición de las Kardashians?

'The Kardashian Curse' o la maldición de las Kardashians es una leyenda urbana que ha crecido durante la transmisión del reality de este clan de mujeres exitosas.

Los rumores aseguran que cada hombre que se involucra sentimentalmente con las integrantes de esta familia está condenado a la mala suerte luego de terminar su relación.

Publicidad

Lamar Odom

Sin duda, el ejemplo más fuerte de la popular maldición es el caso del exbasquetbolista Lamar Odom, quien tenía una carrera en ascenso al momento de contraer matrimonio con Khloé Kardashian, pero la vida profesional del exdeportista se desmoronó progresivamente hasta su despido de los Kicks en el 2014.

Sumado a esto, el excampeón olímpico cayó en un coma que fue provocado por una sobredosis de alcohol y drogas en un prostíbulo en Las Vegas.

Publicidad

Scott Disick

Publicidad

Los seguidores de Keeping Up With The Kardashians conocen los problemas de alcohol y excesos que el exesposo de Kourtney ha tenido durante años. Además de ello, Scott perdió a sus padres durante las grabaciones del programa.

Disick culpa a la constante exposición por acabar con su relación y hacerlo caer en el profundo poso de excesos, alcoholismo y hasta hipersexualidad, la cual confesó padecer en un episodio del reality.

Publicidad

Curiosamente, en uno de los episodios de Keeping Up With The Kardashians, Scott visita a una adivina, quien confirma que Disick está maldito.

Publicidad

Caitlyn Jenner

Publicidad

Las constantes discordias con la matriarca, Kris Jenner, llevaron a quien en ese entonces era Bruce a vivir alejado de las cámaras y de su familia.

En su libro, Caitlyn Jenner reveló que fue víctima de abusos, humillaciones y maltratos por parte de su exesposa, lo cual lo llevó a tener un gran distanciamiento con toda la familia.

Publicidad

Recientemente, Jenner reveló en sus redes sociales que había sido operada en la nariz para extraer un cáncer de piel que lo venía afectando desde hace un tiempo.

Kanye West

Publicidad

Si bien es cierto que no se puede culpar del todo a Kim Kardashian por la perdida de credibilidad de su esposo en la industria musical, ya que él mismo se ha encargado en cierta forma de sepultar su imagen pública y ganarse el desprecio de varios de sus seguidores desde el 2009 en la entrega de los VMA cuando arremetió contra Taylor Swift, sí se ha culpado al 'The Kardashian Curse' por las recientes crisis de ansiedad y depresión por las que ha pasado el intérprete de 'All Mine', las cuales lo llevaron a bajarse del escenario en pleno concierto y hasta cancelar algunas fechas de su gira 'The Saint Pablo Tour' en el 2016.

Akon reveló, para el portal TMZ, que muy probablemente la crisis de West se debía a las constantes presiones que recibía por parte del clan Kardashian.

Publicidad

Tyga

Publicidad

Aunque el programa ayudó a la fama del rapero, no todo salió a pedir de boca para Tyga luego de terminar su controversial relación con Kylie Jenner.

Tyga ha sido acusado de todo, desde una demanda de alimentos por parte de la madre de su hijo y exesposa de Rob Kardashian, Blac Chyna, hasta de tener múltiples romances mientras era pareja de Kylie.

Además de ello, el rapero pasa por una crisis económica bastante grave, ya que varios medios internacionales aseguran que Tyga no ha pagado la renta de sus casas ni las cuentas de sus automóviles, lo cual lo tiene sumergido en un embrollo legal.

Blake Griffin

Publicidad

La expareja de Kendall Jenner y una de las estrellas destacadas de la NBA, Blake Griffin, ha demostrado un desempeño muy bajo en su equipo en los últimos meses del 2017, casualmente desde que el jugador empezó a salir con la modelo.

Publicidad

Los Angeles Clippers tuvieron una de sus peores temporadas el año pasado y, a pesar de que Griffin se tomaba con gracia las acusaciones de los seguidores del equipo a la leyenda urbana, no se puede negar que su carrera se ha visto afectada en los últimos meses.

Kris Humphries

Publicidad

No es un secreto el gusto de las Kardshian por los basquetbolistas. En esta oportunidad, el exesposo de Kim fue victima de la supuesta maldición a pesar de que su matrimonio solo duró 72 días.

Luego de su boda en el 2011, Humphries tuvo un acelerado descenso en su carrera debido a la mala fama que ganó por los escándalos que rodearon a su pareja y sus vidas privadas. Aunque el jugador continuó con su carrera, se ha mantenido alejado de los reflectores.

Reggie Bush

Publicidad

De nuevo Kim, antes de salir con el jugador de fútbol americano, la carrera de Reggie se vio en un contante éxito ganando el Heisman Trophy y convirtiéndose en el número dos en la lista de los mejores en la NFL en el 2006.

Publicidad

Sin embargo, tras dos años de relación con la Kardashian, Bush bajó su desempeño deportivo drásticamente convirtiéndose en el primer jugador en retirarse de la NFL con yardas en contra.

Ray-J

Publicidad

Luego de la divulgación del video sexual que el rapero protagonizaba junto a Kim Kardashian, la carrera del artista se vino a pique mientras que la de la socialité se disparó drásticamente.

Después de su ruptura a comienzo de la década de los 2000, el rapero estadunidense lanzó un sencillo llamado 'I Hit it first' (yo pegué primero) y protagonizó un reality, los cuales fueron un fracaso total.

Desde entonces, la fama del artista se ha dado en torno al video sexual que fue noticia hace más de diez años.

Publicidad

Mira también:

Foto de Kourtney Kardashian en tanga desató los celos de su novio

Publicidad

Kylie Jenner y Travis Scott admiten que pelean frecuentemente

Khloé Kardashian da una tajante respuesta a las crueles críticas a su hija

Publicidad

Publicidad

.