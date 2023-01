Por fotos en bikini, seguidores de Natalia Reyes creen que está embarazada

La talentosa actriz Natalia Reyes es una de las más queridas del país, no solo por los personajes que ha protagonizado en distintas producciones nacionales, sino por el gran salto que dio al cine con su participación en "Terminator: Dark Fate", algo que enorgulleció tanto al gremio de actores como a Colombia entera.

Eso ha hecho que el número de seguidores en sus redes sociales crezca con la intención de conocer más detalles de su vida privada y profesional, además con el sentido de tampoco querer perderle el rastro a alguien que es noticia nacional con cada paso que da.

Sin embargo, que sus fanáticos no le pierdan pisada también hace que se generen especulaciones sobre ella, pues llegan hasta el punto de querer dar por sentado cosas que aún no son confirmadas por la actriz o que sencillamente no son ciertas. Un claro ejemplo de esto es el rumor que surgió de un embarazo luego de que la mujer publicara en sus redes sociales varias fotos en bikini en las que parece estarlo.

La duda de si está o no embarazada surge a partir de que la parte baja de su abdomen está algo pronunciada, en comparación a como se le ve en fotografías que ha publicado anteriormente. La actriz por su lado no ha desmentido dicha información y, a diferencia de los que dicen que tiene meses de gestación, hay otros que bromean diciendo que son gordos que dejan las vacaciones.

