¡Pillados! Integrantes de Maroon 5 fueron descubiertos divirtiéndose en Bogotá

Horas antes de su concierto en Bogotá, Maroon 5 aprovechó para pasar una tarde haciendo una de las cosas que más le gusta: jugar golf.

La agrupación estadounidense estuvo en el Country Club y se encontró con el tenista Sebastián Decoud, esposo de Mabel Cartagena.

Así lo hizo saber la presentadora, quien a través de su cuenta de Instagram expresó que su pareja había visto a la agrupación estadounidense y de paso estuvo hablando con ellos un rato.

“Llevo todo el día buscando a Maroon 5 ... Todo el bendito! !!!!!Y mi amado esposo me llama y me dice " gorda, te mando una foto que les tome a esos de Maroon 5 que te gustan, me los encontré jugando golf, los saludé y hablé un rato" En serio????? Te costaba mucho Un saludo?”, escribió Cartagena en su cuenta oficial de Instagram junto a la imagen.

Maroon 5 se presentará en Bogotá durante la noche del 3 de marzo como parte de su gira actual Maroon 5 World Tour, que pasará por 25 países.

Se trata de la novena gira en su carrera que promueve su último álbum titulado ‘V’. Sin duda alguna, uno de los conciertos más esperados en Colombia.