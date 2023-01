Pautips es criticada en redes por decir que los trastornos alimenticios tienen relación con Satanás

La generadora de contenido de belleza y maquillaje, Pautips, vuelve a ser blanco de críticas en redes sociales por cuenta de un extenso video que compartió en su canal oficial de Youtube donde habla de los trastornos de conducta alimenticia (TCA) y explica, entre otras cosas, que estos son una guerra espiritual que tiene su origen en Satanás y que se superan mediante la oración.

“Con mucho respeto y amor te pido que si no sufres o has sufrido de algún trastorno alimenticio salgas de este video. Este video no es para todo el mundo”, es la frase con la que la también empresaria inicia su video en una pantalla negra.

“¿Me permites orar por ti? Yo sé que en este momento no vas a entender, pero lo que voy a hacer es muy poderoso, puede ser tu sanación y de que ese trastorno alimenticio que te ha estado hundiendo y acorralando por tantos años se acabe de una vez por todas”.

La joven de 28 años hizo la claridad de que lo que iba a expresar no le quitaba mérito a ningún tratamiento tradicional de psicología, nutrición y psiquiatría, y que consideraba que hacía falta el aspecto espiritual; además de que Dios le hizo un llamado especial.

Acto seguido, Pautips empezó a orar pidiéndole a Dios que curara a las personas y que les hiciera entender y “abrir sus ojos ante la mentira a la que Satanás los tiene sometidos, que se den cuenta que es una guerra espiritual y no física. Que la voz en sus cabezas es Satanás causando estragos en su mente”.

Le recordó a quienes vieron el video que lleva trabajando cerca de una década en redes sociales y ha lidiado con anorexia, bulimia, anorexia purgativa y binge eating, y ese es precisamente uno de los aspectos por los que fue duramente criticada. Además, en un momento del video afirmo que la posición para vomitar también tiene relación con Satanás.

Miles de usuarios se expresaron en contra de la joven colombiana, pues consideran que está desinformando y restándole importancia y seriedad a tema como estos. Muchos otros la acusan de buscar más vistas en sus videos generando polémica.

No Pautips. Tener un TCA no es adorar a satanás. Si por lo menos te detuvieras a pensar en la irresponsabilidad de decir esto, te darías cuenta que lo que haces es generar más culpa para todas las personas que sufren un desorden alimenticio. pic.twitter.com/UbvwttOa6d — fidelito (@Roa_dice) January 26, 2023

Me vale si me cancelan: Pautips una vez dijo llorando que tenía depresión, casualmente cuando estaba mal de visitas, y a la semana estaba normal. Ahora dice que los trastornos alimenticios son culpa del diablo.



Dejen de hacer famosa a la gente con humildad neuronal excesiva. pic.twitter.com/LD3cuOfIqZ — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) January 26, 2023

Lo que Pautips hizo no solamente es irresponsable, sino que también es irrespetuoso con aquellos que lidian con un TCA y están tratando de recuperarse. Me pareció vulgar lo que hizo. Que le bajen ese vídeo. — Lala Land (@Laurel_Tomillo) January 26, 2023

“La única salvación a todas estas mentiras es por medio tuyo”, dijo Pau Tips en su oración, refiriéndose a Dios.

“Cuando recibes al espíritu santo en tu vida sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tu dejas de alimentarlo, cada vez que le quitas la madera se va a ir secando”, fue una de las frases más criticadas.