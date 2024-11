Pautips admitió que no ha podido quedar embarazada por las secuelas de su desorden alimenticio

La reconocida creadora de contenido digital Paula Galindo, más conocida en Internet como Pautips, recientemente se sinceró con sus fanáticos y habló acerca de lo desafiante que ha sido para ella los últimos años en su vida, pues ha atravesado por un proceso de recuperación de la bulimia y la anorexia, lo que la ha llevado a reconciliarse con la comida y a trabajar cada día en tener una mejor relación con los alimentos que ingiere.

El hecho se registró en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de siete millones de seguidores. Todo se originó, ya que varias admiradoras le preguntaron si se encuentra esperando un bebé debido a su contextura física, de manera que le influenciadora les respondió con amabilidad que, aunque está segura de que la gente tiene genuina curiosidad de lo que ocurre en su casa, considera que no está del todo bien opinar sobre el aspecto de las demás personas.

Pautips y su anhelo de convertirse en madre

Según mencionó, en este instante está enfocada en sanar sus hormonas y aumentar su porcentaje de grasa para poder gozar de una mejor calidad de vida y asimismo tener la posibilidad de engendrar un hijo.

"Me casé, quiero ser una mamá joven, pero lamentablemente por tantos problemas hormonales es algo que no se ha podido dar naturalmente. Yo sé que hay muchos procesos, que in vitro... Más allá de eso, es momento de sanar mis hormonas y mi cuerpo, entonces las hormonas necesitan de la grasa corporal de las mujeres para funcionar, al menos las de la fertilidad", explicó.

Posteriormente, indicó que todo este desorden se presentó debido a hace algunos años fue diagnosticada con bulimia y anorexia, condiciones que afectaron a su organismo.

"Resulta que aquí la señorita estuvo en infrapeso por muchos años. O sea, yo tenía un peso por debajo de mi rango normal. Mi porcentaje de grasa era casi nulo, de músculo era casi nulo. Yo llegué a un peso en el que estaba en osteopenia, amenorrea, en anemia. Mejor dicho, mi cuerpo tuvo mucha necesidad por muchos años y yo no le puse atención", finalizó.