Paul McCartney en concierto en Colombia ¿Cuándo y dónde es el concierto?

La gira que empezó en 2022 en Estados Unidos y que pasó por Australia y Reino Unido por fin llega a Colombia para reconstruir la historia de más de cinco generaciones en tres horas y un poco más de treinta canciones.

El Got Back Tour de Paul McCartney nos dará por primera vez la oportunidad de escuchar en vivo “I've Got a Feeling” del álbum de 1970 Let It Be con la voz de John Lennon. Peter Jackson pudo extraer la voz de las cintas originales que surgieron de las sesiones de ensayo y grabación en Abbey Road, a las que tuvo acceso para darle forma al documental “Get Back”.

En esta gira, McCartney no solo hace un repaso por su legendaria carrera, sino también ha encontrado la forma de hacer un tributo a los íconos de la música que lo acompañaron.

Lo hemos visto tocar “Something” del Abbey Road de 1969 en memoria de George Harrison con un ukelele desgastado que el mismo Beatle Silencioso le obsequió; interpretar “Here Today” de Tug of War de 1982 bajo el recuerdo de Lennon; finalizar “Let Me Roll It” del álbum de 1973 Band On The Run de su banda Wings con algunas notas de guitarra de “Foxy Lady” de Jimi Hendrix; e incluso incorporar al setlist canciones de The Quarrymen, la banda que precedió a The Beatles

¿Cuándo y dónde es el concierto de Paul McCartney?

Doce años después, Bogotá volverá a recibir al más grande compositor de todos los tiempos. Un maestro que a través del Got Back Tour ha diseñado una experiencia descrita por fans de todo el mundo como “espiritual” y “fuera de otro mundo”. La cita es el 1 de noviembre en el Estadio El Campín.