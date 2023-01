Cuatro historias alucinantes sobre Paul McCartney en su cumpleaños

Paul McCartney nació un 18 de junio de 1942, lo que quiere decir que él está cumpliendo el día de hoy 77 años. El tiempo ha pasado volando y el ícono inglés que se crio en la circunscripción de Walton en Liverpool, Inglaterra tiene un montón de anécdotas que contar, entre las más sonadas figuran las siguientes, vale la pena leerlas con un poco de música de él:

Paul el pirómano

En el año de 1960 fue arrestado, junto a el exbaterista de The Beatles, Pete Best, por ocasionar un incendio durante una mudanza cuando vivían en un antiguo cuarto de Hamburgo. Resulta que en el momento del trasteo no había iluminación por lo que los jóvenes decidieron alumbrar con fuego un condón, cuestión que terminó con el incendio de la habitación, afortunadamente no pasó a mayores. Pasaron la noche en la cárcel y luego fueron deportados desde Alemania.

Paul el detective

En abril de 2002, después de su presentación en el Madison Square Garden, McCartney fue nombrado como detective honorario del Departamento de Policía de Nueva York. Esto se debió en parte, gracias a los conciertos benéficos en los que participó después de los ataques contra el Word Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Paul el pintor

Además de ser cantante, multinstrumentalista y compositor, el inglés también es pintor. Sus creaciones se han exhibido en la galería Walker en su natal Liverpool, en Kiev y en varias partes del mundo. Lo curioso es que no permitió que aquellas obras fueran expuestas sino hasta que cumplió 56 años. Entre sus pinturas se cuentan paisajes y retratos, uno de esos es de su gran amigo David Bowie.

Paul el más exitoso

El 24 de octubre de 1979 recibió el Récord Guiness como el compositor más exitoso, luego de alcanzar este impresionante registro: de 129 canciones que escribió o coescribió, 91 sencillos llegaron al top 10 de los listados musicales. 33 de estas composiciones llegaron a ser número uno. Además "Yesterday", publicada en 1965, es la canción más versionada de la historia, con más de 3.000 "covers".

