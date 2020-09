Paseo de una mujer a un lago terminó con ataque de cocodrilo

Jackline Atieno de 32 años visitó el sábado en compañía de su cuñada al lago Victoria, lo que ninguna de las dos imaginó es que este viaje terminaría siendo una gran tragedia.

En busca de agua, Atieno se acercó a la orilla, cuando de repente fue sorprendida por un enorme cocodrilo que no dudó en arrastrarla y quitarle la vida. Grace Apondi, madre de la víctima, fue quien relató la escalofriante historia al diario The Standard.

Esta no es la primera vez que se presenta este fatídico suceso, un hombre de 34 años fue atacado el año pasado en este mismo lugar. En 2018 el afectado fue un joven de 16 años que perdió la vida luego de ser mordido por un cocodrilo mientras estaba en el agua.

Los vecinos del lugar no han sido indiferentes ante el riesgo que representa el lugar y las muertes presentadas. En 2015 presentaron formalmente una queja por los repetitivos ataques no solo de cocodrilos sino también hipopótamos; sin embargo, la situación parece no mejorar.