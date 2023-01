Pamela Anderson quiere escribir novelas eróticas

Aunque la última cruzada en la que se ha embarcado la actriz Pamela Anderson consiste en denunciar el efecto tan nocivo que, a su juicio, tiene el consumo de pornografía tanto en los adolescentes como entre los hombres adultos (como ella misma se encargó de explicar en un artículo reciente), por otro lado la intérprete no parece tener ningún tipo de reparo moral ante la idea de que, en un futuro no muy lejano, acabe debutando como autora literaria de fantasía erótica.

"Siempre he querido publicar pequeñas historias sobre sexo y erotismo. Mucha gente me ha dicho que debería hacerlo porque tengo una gran imaginación y sé cómo plasmar todas esas sensaciones en un escrito. Todo el mundo cree que soy muy buena narrando historias picantes, y es posible que termine ganándome la vida con ello", aseguró a la revista Dazed la que fuera considerada el gran mito sexual de la década de los 90.

Publicidad

La artista estadounidense se convirtió en una de las estrellas televisivas más reconocibles del planeta con su papel de C.J. Parker en 'Los vigilantes de la playa', pero buena parte de los espectadores de la serie también la recuerdan por las sugerentes portadas de la revista Playboy que protagonizó durante esos años, una experiencia de la que Pamela no se arrepiente lo más mínimo.

"Lo cierto es que esas fotos me permitieron dar un golpe de efecto y cambiar los términos del debate público que había sobre mí. Me hicieron sentir que yo tenía el poder, que estaba viviendo mi propia vida después de un tiempo en el que estaba fuera de control y en el que, aunque no diría que era víctima del sistema, en el fondo no era yo la que estaba al cargo de mi carrera", reflexionó en la misma entrevista.

Hace ya varios años, Pamela Anderson dejaba boquiabierto al mundo tras confesar que en su infancia había sido víctima de abusos sexuales, una traumática vivencia que la convirtió en una chica retraída que no fue capaz de ganar seguridad en sí misma hasta que logró forjar una exitosa carrera en la industria del entretenimiento.

"Siempre fui una persona excesivamente tímida, hasta el punto de acabar sufriendo, pero cuando conseguí romper esas cadenas que me aprisionaban, me sentí completamente libre. A partir de ahí, tenía claro que nada ni nadie podría pararme si se me hubiera ocurrido recorrer la calle desnuda", bromeó.