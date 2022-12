One Direction en gira por más de 20 países, ahora turno para Colombia

Quien es seguidor de One Direction conoce que la agrupación nació después de que Liam Payne audicionara para " The X Factor " en dos ocasiones, la primera vez en el 2008 y la segunda en 2010 donde donde finalmente tuvo la oportunidad de formar la banda junto con Louis, Niall, Harry y Malik.

El nombre " One Direction " se obtuvo gracias a la idea de Harry Styles.

Con el tiempo, esto se fue fortaleciendo y gracias al empeño de todos, la banda fue creciendo. Es así que Niall es zurdo pero toca la guitarra como diestro.

Han tenido presentaciones en todo el mundo , tanto así que en Australia las fanáticas invadieron el hotel y a la banda no le quedó más remedio que pedir seguridad. Por este motivo para la gira 'Where we are', el quinteto contrató a 100 guardespaldas , 20 para cada uno de ellos.

Entre los planes y lugares a visitar de este 2014 están Brasil, Miami, Amsterdam, Suiza, Francia, Italia, Canadá, entre otros y por supuesto Colombia , donde ya se encuentra todo listo para que este 25 de abril las ‘directioners’ pongan a prueba con ropa, afiches, gritos, canciones y bailes, qué tan fanáticas son del grupo.