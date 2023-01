¿Nuevo amor? Al parecer el ex de Lina Tejeiro ya le tiene reemplazo

Durante estos días de aislamiento en casa, se ha visto a Lina Tejeiro muy activa en sus redes sociales, compartiendo las actividades que está haciendo en casa y contándole a sus seguidores sus típicas particularidades.

Sin embargo, no han faltado las críticas a la actriz por las rutinas de ejercicio que ha publicado, pero ella no ha sido la única que ha llamado la atención por ejercitarse, pues a su ex, Norman Capuozzo , se le vio con otra mujer en estas.

El empresario subió a sus historias de Instagram una foto con esta mujer tras hacer ejercicio y demostró que es con ella con quien está pasando estos días de cuarentena.

Ella es Rosita Guzmán, quien estaba de cumpleaños cuando él publicó la imagen, una empresaria de bienes inmuebles de lujo. Al parecer, es una gran amiga de Norman, pues en una de las historias que ella tiene como destacadas en su perfil hay una foto con un mensaje del empresario hacia ella.

"Una mujer maravillosa que honra a palabra mujer en toda su extensión (...) Te adoro y te admiro mi Rosita", fueron parte de las palabras que Norman escribió en ese mensaje

La mujer con la que Norman Capuozzo pasa la cuarentena pic.twitter.com/clYdQ7loKM — Pille pues (@PuesPille) April 2, 2020





