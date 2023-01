Lina Tejeiro eliminó las fotos que tenía con Norman Capuozzo en sus redes sociales

Cuando la actriz Lina Tejeiro confesó que su relación con el empresario Norman Capuozzo terminó, dejó por sentado que todo había quedado en buenos términos y que las fotos con él no las iba a borrar porque no lo hace con ninguna expareja, sin embargo, la mujer parece haberse contradicho, pues en su cuenta de Instagram ya no aparecen las imágenes que publicó durante el noviazgo.

Esto dijo Lina en su momento por medio de historias que publicó en su Instagram:

"No he borrado ninguna foto, de ningún ex, así que, si miran más para atrás, encontrarán fotos de Andy", comentó Lina ante esa inquietud de sus fanáticos.

Por el contrario, aunque Norman no se refirió al tema ni ha manifestado nada sobre los tres meses que tuvieron juntos, sí sigue manteniendo en su red social las fotos que tiene en compañía de su exnovia, lo que hace pensar a los cibernautas de que él sigue enamorado o que simplemente cumple con lo dicho por Lina, a pesar de que ella se haya retractado.

En el perfil de la actriz se pueden ver varias de las fotos que se hizo durante el viaje a Europa que compartió con el venezolano, pero en esas aparece ella sola. Mientras que el empresario aún conserva las que se tomaron en Italia, Holanda, España y otro carrusel que publicó del paseo que hicieron a las Islas Barú en Cartagena.

Estas son las fotos que conserva Lina de aquel paseo por el continente europeo:

Mientras que Norman tiene las siguientes fotografías que se tomaron durante el noviazgo:





