Lina Tejeiro regresa a la soltería y da explicaciones de su ruptura con Norman Capuozzo

Las especulaciones de una ruptura y demás rumores que tomaron fuerza en el último mes sobre la relación de Lina Tejeiro y Norman Capuozzo llegaron a su fin, pues la actriz decidió abrirse a sus millones de seguidores para revelar las verdades de su noviazgo con el empresario venezolano.

La joven se confesó por medio de su cuenta de Instagram con la herramienta de preguntas, en donde sus fanáticos no dudaron en interrogarla para saber si estaba soltera, a lo que sin titubear afirmó con la cabeza, como se puede ver en las historias de su red social. Para muchos esto era algo de esperarse, sin embargo, no deja de resultar sorprendente al saber que solo estuvieron juntos tres meses.

Publicidad

Pese a la ruptura, cuando le preguntaron por si había sido tiempo perdido, Lina aseguró que no lo fue, debido a que aprendió a conocerse y a saber que hay momentos para cada cosa en la vida. Una de las diferencias que los llevó a tomar la decisión de separarse corresponde a que tienen prioridades distintas, según dijo la actriz en las siguientes publicaciones.

"Como prioridad para mí está mi futuro, mi carrera, mis sueños, y él también tiene otras prioridades que no están como a la par con las mías. Así que lo mejor fue terminar", expresó.

Otro de los detalles que tiene sorprendidos a sus seguidores es que no ha borrado las fotos que tienen juntos, pues aún se ven en su perfil varias de las instantáneas correspondientes al viaje de vacaciones que se dieron por Europa.

"No he borrado ninguna foto, de ningún ex, así que, si miran más para atrás, encontrarán fotos de Andy", comentó Lina ante esa inquietud de sus fanáticos.

Publicidad

Publicidad





Aparte, también bromeó con otra publicación en la que se lee: "Yo no olvido el año viejo porque me dejó cosas muy buenas… me dejó soltera".

Publicidad





Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Mira también:

Publicidad