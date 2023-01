¿Despechada? Por una canción Lina Tejeiro daría indicios de su separación

Recientemente mucho se ha especulado sobre la relación de la actriz Lina Tejeiro y el empresario venezolano Normal Capuozzo, por cuenta de rumores que señalan que la pareja ya habría terminado su noviazgo, esto debido a que ninguno de los dos ha vuelto a compartir publicaciones juntos en sus redes sociales.

Ante los rumores, la actriz decidió manifestarse en su cuenta de Instagram, señalando que “de amor no vive” y que por ahora se encontraba enfocada en su trabajo. Sin embargo, no aclaró si era cierta o no la ruptura.

Ahora Lina Tejeiro generó más especulaciones entre sus seguidores por cuenta de una publicación en su cuenta de Twitter en la que, con una estrofa de una reconocida canción, dio indicios de que su situación amorosa no se encuentra en los mejores términos.

Daria todo por tenerte hoy junto a mi

Olvidar el pasado que nos separó... 🎶

Y es que no puedo

Sacarte de mi mente🎶 — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) December 17, 2019





De inmediato, seguidores de Tejeiro comenzaron a reaccionar al trino afirmando que la famosa se encontraría “despechada” por la ruptura con Capuozzo, otros por el contrario se atrevieron a especular que la dedicatoria iría para tu expareja, el cantante Andy Rivera, tanto así comenzaron a etiquetar al artista en la publicación para que este lo leyera.

“@AndyRivera_ es tu hora de brillar, no nos decepciones” – “@AndyRivera_ creo q es para ti” – “Hagamos huelga pa que vuelvan!!! @AndyRivera_” – “Me huele a reconciliación!! @AndyRivera_”, comentaron algunos de los usuarios.

