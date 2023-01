"No tengo arrepentimientos", Carla Giraldo habla de su polémica vida

A punto de cumplir 33 años, Carla Giraldo es clara. No se arrepiente de nada ni se escandaliza fácil­mente. “Por qué arrepentir­se si ha sido parte de la vida. Me he equivocado, pero no tengo arrepentimientos, ni estoy dándome golpes de pecho. Los errores nos enseñan. Busco cómo desembarrarla, aprender y seguir”.

Así es la actriz que interpreta a Yanneth en Las muñecas de la mafia 2, una mujer que sigue un camino errado y paga las consecuencias. Carla no cambiaría nada de su vida. “Por qué borrarlo si es lo que me ha permitido ser quien soy. Con lo vivido es que he aprendido”. Si tuviera la posibilidad de regresar el tiempo haría exactamente lo mismo, y si sus hechos fueron catalogados como ‘escándalos’ lo atribuye a quienes así lo vieron, porque ella nunca lo sintió de esa manera. La actriz considera que tiene derecho a vivir y dejar vivir, aunque advierte que no todo lo que se dijo sobre ella era verdad. Hubo especulación, pero no se desgastó desmintiendo o aclarando.

Publicidad

Si quieres saber cómo aplica sus convicciones para criar a sus hijos, conocer más de su vida amorosa y sus lugares favoritos, adquiere la más reciente edición de la Revista Vea.



Mira también: