Murió exparticipante de concurso de canto a los 32 años: Su familia suplica ayuda

El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de Doug Kicker, exparticipante del concurso de canto American Idol en 2018. El cantante, de 32 años, murió el lunes 10 de marzo en un centro médico de Denver, Colorado, Estados Unidos.

Mira también: Humorista de Sábados Felices que fue dado por muerto reapareció en video de sus redes

La noticia fue confirmada por su hermana, Angela Evans, a través de una emotiva publicación en su perfil de Facebook: “Era muy querido y lo extrañaremos muchísimo. Ahora cantas con los ángeles. Por favor, recen por nuestra familia mientras atravesamos este momento tan difícil”. Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido reveladas, pero TMZ aseguró que una persona lo vio en la calle y llamó a 911.

Sus padres, ante la inesperada pérdida, iniciaron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a los gastos funerarios.

Publicidad

“Estamos pidiendo ayuda para honrar la memoria de Douglas y brindarle una despedida digna. Cualquier contribución, sin importar la cantidad, se destinará directamente a los gastos funerarios y nos permitirá sobrellevar este momento difícil sin una carga financiera adicional”.

Su hermano William también se despidió de él en redes sociales con un sentido mensaje: “Querido hermano, solo quiero que sepas que no importa dónde estés, siempre serás mi hermanito. Sé que finalmente estás en paz. Solo desearía haber tenido más tiempo contigo”.

Publicidad

¿Quién era Doug Kicker?

Douglas Kicker, más conocido como Doug, participó en la temporada 18 de American Idol, donde audicionó ante Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan con el tema 'Bless the Broken Road'. Aunque fue eliminado en las primeras etapas, su historia y su interpretación conmovieron al público.

Apodado el Garbage Man debido a su trabajo como recolector de basura, Doug no tenía formación vocal ni experiencia en el canto y solo cantaba en su trabajo recogiendo basura, pero su talento natural logró emocionar a los jueces. Katy Perry derramó lágrimas con su presentación, mientras que Lionel Richie quedó sorprendido y le dedicó unas palabras que marcaron su paso por el programa:

Publicidad

“Para un hombre que no tiene idea de lo que puede hacer su voz, para un hombre que no sabe en qué tono canta, para un hombre que no tiene ni idea de quién demonios puede ser, está aquí para hacer una cosa: intentar demostrarle a su hija que es alguien. Quiero que todos te digamos que eres un hombre excepcional”.

Te puede interesar: Murió influenciadora mientras hacía una transmisión en vivo: fue atacada por un hombre