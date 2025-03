Actor de Bella Calamidades confesó, al borde del llanto, su alcoholismo: "Hoy me rindo"

Bella Calamidades es una de las telenovelas colombianas más icónicas que cuenta la historia de Lola Carrero, interpretada por Danna García, quien a pesar de que su vida estuvo marcada por la mala suerte, logra tener un final feliz junto a Marcelo Machado, interpretado por Segundo Cernadas.

Esta producción resultó ser un gran éxito en las pantallas en 2010, por eso se volvió a transmitir en 2024 para que los colombianos pudieran ver nuevamente al elenco de lujo que tanto los emocionó en el pasado.

Ahora, uno de sus actores, Jonathan Islas, quien le dio vida a Ricardo -tercer hijo de Regina de Galeano- es noticia porque se sinceró con sus seguidores e hizo un importante anuncio mediante sus redes sociales, pues no estaba atravesando por un buen momento de su vida.

“Quiero tomar una decisión muy importante en mi vida y es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que yo podía controlar todo, y me doy cuenta de que no, que el alcohol me superó. Y no solamente quiero sanar el tema del alcoholismo, también sanar cosas que he vivido, siempre lo he dejado pasar, y hay cosas que tengo que sanar, y una de esas, pues es dejar el alcohol”, dijo en un video en su perfil de Instagram y ante sus más de 158 mil seguidores.

El mexicano agregó que para él no era fácil para él exponer su situación, pero que tenía más motivos para hacerlo, como hacerle saber a las personas que pueden estar atravesando lo mismo, que no están solos: “Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. Una sustancia que de verdad no me da nada, más bien me ha quitado muchas cosas”.

Jonathan Islas reflexionó sobre su situación e instó a sus seguidores a buscar ayuda: “No se queden estancados. Yo hoy quiero ser una mejor versión de mí, como actor, como persona, como cantante, como ser humano, como hijo… Solamente quería compartirles a ustedes esto”.

El intérprete de 45 años comentó que lleva una semana en este proceso de rehabilitación y de buscar la sobriedad, pero que se sentía cómodo de haber tomado la decisión de tomar las riendas de su vida: “No va a ser de hoy para mañana, este proceso va a ser largo, pero hoy me estoy rindiendo ante el alcohol y voy a hacer todo lo posible para ser una mejor versión de mí”, concluyó.

La revelación de Islas causó, por supuesto, todo tipo de reacciones entre los internautas y en la sección de comentarios recibió mensajes de apoyo, donde destacó uno de su colega, Fabián Ríos .

“Hoy te ofrezco mi mano para que sepas que no estás solo, tienes como la mía, miles de manos que hoy te decimos hagamos esto juntos y conquistemos tu meta. Qué importa si es fácil o no, lo importante, es que Dios también tiene su mano sobre ti.

Por ahora, los seguidores del actor esperan alguna actualización de su proceso.