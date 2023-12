Murió Denny Laine, guitarrista de Paul McCartney en Wings, a los 79 años

El músico británico Denny Laine, líder de The Moody Blues y guitarrista de Paul McCartney en el grupo Wings, falleció a los 79 años tras una "larga batalla con una enfermedad de pulmón", según informó el 5 de diciembre su esposa Elizabeth Hines en redes sociales.

El cantante, compositor inglés y cofundador de The Moody Blues y Wings había afrontado algunos problemas de salud a raíz de haberse infectado con covid-19 en 2022. En la primera banda estuvo desde 1964 hasta 1966, y en la segunda duró diez años, desde 1971 hasta 1981.

"Estuve a su lado, sosteniéndole la mano mientras le cantaba sus canciones navideñas favoritas. Estuvo la semana pasada en la Unidad de Cuidados Intensivos, pues cada infección debilitó y dañó sus pulmones. Denny luchó todos los días. Era tan fuerte y valiente que nunca se quejaba. Gracias cariño por amarme, por todas las risas, amistad, diversión y por pedirme que sea tu esposa.", señaló Hines en un comunicado. Posteriormente, posteó una caricatura donde se le ve con alas y un emotivo mensaje.

A lo largo de su carrera musical, Laine escribió el tema 'Go Now' para los Moody Blues y coescribió 'Mull of Kintyre', para Wings, ambos grandes éxitos.

Después de abandonar Wings, Laine firmó un contrato como solista y lanzó un nuevo álbum tituldo 'Everyone Can Fly' en 1982. Adicionalmente, trabajó en los álbumes de McCartney 'Tug of War' y 'Pipes of Peace' y coescribió una canción más con el británico: 'Rainclouds'.

Tras conocer su muerte, Paul McCartney elogió al músico en su cuenta de Instagram, ante sus más de cuatro millones de seguidores, recordándolo como un "vocalista y guitarrista sobresaliente".

"Denny tenía un gran talento con un fino sentido del humor y siempre estaba dispuesto a ayudar a otras personas. Nuestras dos bandas se respetaban mucho y se divertían mucho juntas. Todos sus fans lo extrañarán y sus amigos lo recordarán con gran cariño. Fue un placer conocerte, amigo mío", indicó el exintegrante de The Beatles.

