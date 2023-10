Marilyn Patiño reveló la muerte del padre de sus hijos y expresó que no busca venganza

Por medio de un video a través de sus redes sociales, Marilyn Patiño dio a conocer la impactante noticia de que el padre de sus dos hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa, murió hace pocos días, sin embargo, hasta este 24 de octubre la actriz decidió hacer público este hecho que la tiene derrumbada e hizo un pedido para respetarla durante su duelo.

Cabe destacar que lo hace el día en el que se celebraría el cumpleaños número 44 de quien era su expareja: "no hay palabras para describir el dolor", expresó la actriz.

"Nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa", inició Marilyn Patiño en medio de lágrimas, las cuales quiso controlar para informar sobre el lamentable caso del cual su familia fue víctima.

"Él estaba de viaje en la ciudad de Cali, tenía una finca ganadera en el Cauca, y muy seguramente iba a este tema. Estaba con su novia, con la que llevaba dos años y ella fue la última persona que lo vio con vida", añadió la actriz quien evidentemente se encuentra bastante afectada por esta situación.

A medida que avanzaba su relatado, Marilyn Patiño, quien se encuentra en Miami, se quebró: "lamento mucho lo sucedido, no sé de dónde vino, ni qué pudo haber pasado. Pido por favor que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos".

Recalcando que esta será la única vía por la cual hablará del tema, sumó: "es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá. No me interesan en lo absoluto venganzas, ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta". A su vez, la actriz recalcó que no desea recibir ningún tipo de extorsión ni chantajes, haciendo énfasis en que las autoridades tienen conocimiento sobre el caso.

Al finalizar, Marilyn Patiño mencionó que Aberlardo de la Espriella será el abogado a cargo de responder todas las preguntas que la relacionen con esto, dado que por lo mencionado anteriormente dio a entender que ella y su familia también puede estar en peligro por causa de los responsables de este hecho.

Tras esto, la actriz realizó una publicación en la que se le puede ver en compañía de Héctor Fabián Bonilla Ulloa y sus hijos, en la cual escribió un corto, pero emotivo mensaje de despedida.