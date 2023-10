Raúl Ocampo, novio de Alejandra Villafañe, entristeció a sus seguidores al publicar un recuerdo

Desde que se dio a conocer la muerte de la actriz y exreina de belleza Alejandra Villafañe el pasado 21 de octubre debido a un fuerte cáncer, muchos internautas han estado pendientes a la reacción de Raúl Ocampo , su pareja sentimental.

Pese a que inicialmente el actor apareció en Instagram para convocar a sus seguidores el pasado 22 de octubre a un homenaje en Chapinero para honrar la memoria de la mujer, recientemente volvió a salir por allí para dedicarle unas emotivas palabras, lo que rápidamente estremeció a los usuarios de Internet.

Mira también: Raúl Ocampo, pareja de Alejandra Villafañe, citó a un homenaje para la actriz fallecida



Raúl Ocampo recordó con amor a Alejandra Villafañe

A través de las historias de esta misma plataforma, Ocampo le dio repost a una publicación que hizo la actriz de ‘El Yuppie y El Guiso’ hace un año y aprovechó para complementar el mensaje que habían compartido en aquella oportunidad.

“Hace un año vivíamos en esta realidad… Te dije que todo era posible en este mundo, me respondiste que así lo creías y agarraste el frisbee para golpear la caneca de basura pública mientras nos grababan en cámara lenta (…) Fallaste ese tiro. Me quedo con el copy que escribiste hace 12 meses y te lo complemento ahora que vivimos en dos realidades diferentes”, escribió.

No te pierdas: Murió Alejandra Villafañe, actriz de 'El Yuppie y el Guiso', luego de luchar contra el cáncer

En la galería compuesta por cuatro fotos se les logra ver disfrutando del amor en pareja y también divirtiéndose en un parque mientras juegan a tirar el frisbee como si estuviesen practicando ultimate.

Publicidad

“Me tendrás que conocer en muchas otras vidas, te amo tanto", finalizó escribiendo Ocampo.

Desde que fue diagnosticada con cáncer, Villafañe compartió con sus seguidores el proceso para enfrentar la enfermedad. De hecho, el pasado 11 de octubre publicó un video en colaboración con su novio en donde mostraban cómo se despedían de su cabello para someterse posteriormente a quimioterapia.

Te puede interesar: El actor Raúl Ocampo está preocupado por su trabajo con la alerta del coronavirus

Entre lágrimas y juegos, la pareja se rapó totalmente la cabeza y demostró estar dispuesta a hacerse compañía hasta en los momentos más complejos.

Publicidad

“Los amo, adelante siempre como guerreros”, “toda la fuerza del mundo para ti compañero🙏❤️”, “lo siento muchísimo. Un abrazo lleno de cariño y fortaleza”, “ya estás en la mejor vida, a la que todos deseamos llegar 🙌❤️ te amamos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus colegas en la red social.