Murió Angelo Bruschini, famoso guitarrista del grupo Massive Attack

La industria musical se estremece tras el anuncio de la muerte de Angelo Bruschini, a los 62 años, el guitarrista de la agrupación Massive Attack no pudo luchar más contra su diagnóstico de cáncer de pulmón, del que se enteró hace solo unos meses.

A mediados del 2023 el músico se refirió al tema en sus redes sociales, en donde demostró que ya había aceptado su diagnóstico y confesó que la opinión de los médicos no era muy alentadora. Y es que la enfermedad avanzó rápidamente y al mismo tiempo se deterioró su salud.

En su cuenta de Facebook aún se puede leer una publicación que escribió en julio, allí escribió: “Dos veces ahora me han dicho “buena suerte” los especialistas en el hospital por cáncer de pulmón, ¡creo que estoy jodido! Tuve una gran vida, he visto el mundo muchas veces, he conocido a mucha gente maravillosa, pero la puerta se está cerrando, creo que voy a escribir un libro”.



Uno de sus amigos les respondió a estas palabras insistiéndole en que debía ser positivo sobre su diagnóstico, a lo que el músico le contestó explicándole que su tipo de cáncer avanzaba muy rápido, “Parece que es raro y agresivo. He tenido una gran vida y espero que tú también”, puntualizó.

La noticia fue confirmada por el grupo al que pertenecía el guitarrista, a través de sus varias redes sociales, Instagram y ‘X’, antes conocida como Twitter. Allí lamentaron su pérdida y se declararon “devastados” por su ausencia.

“Devastados. Qué afortunados fuimos todos de compartir una vida juntos, un talento tan brillante y excéntrico, es imposible cuantificar su aporte. Que descanse en paz Angelo”, se lee en la descripción de la publicación.

Vale la pena resaltar que Massive Attack tuvo su momento culminante en los años 90, tiempo en el que Angelo Bruschini se unió al grupo, no obstante, antes de esto ya había hecho parte de otras bandas como The Numbers, Rimshots o The Blue Aeroplanes.