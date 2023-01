Maleja Restrepo terminó mostrando de más en un video

Maleja Restrepo ha estado compartiendo, de manera activa, gran cantidad de contenido sobre las diferentes actividades que ha estado realizando en casa y algunos videos graciosos en compañía de su familia.

Como es habitual en ella, la presentadora se muestra tal como es y deja a flor de piel su gran sentido del humor y su bella sonrisa, con la que busca siempre animar a sus seguidores.

Por eso mismo, la influenciadora decidió compartir con sus fans un pequeño baile con su hija Macarena, a quien estaba molestando con un vestido largo y suelto que llevaba puesto.

De lo que no se percató fue de que mientras se reía con su hija dejó ver un poco más de la cuenta y no cayó en cuenta de ello, sin embargo, sus seguidores no dejaron pasar esto y reaccionaron ante la muestra de piel.

No solo mostró las piernas sino que reveló parte de su cola. Al no poder ver más, muchos seguidores quedaron a la expectativa de sí en otra parte del video tendría otro descuido.

