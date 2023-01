Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se intoxicaron en México por popular ‘Venganza’

Por medio de historias en su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W dio a conocer a sus seguidores la mala suerte que corrió con Pipe Bueno en su viaje por México. En los videos se le ve a la influenciadora y al cantante comentar sobre sus síntomas y las posibles causas de su malestar.

Todo parece indicar que esto ocurrió porque la pareja comió muchos tacos durante su estadía en el país azteca. “Por comer tacos me intoxiqué, pero no me intoxiqué sola”, dijo Luisa Fernanda, en medio de risas y quejidos, para luego mostrar a Pipe Bueno en su video.

“No hemos comido nada, porque no entra nada”, añadió la influenciadora, para luego comentar que no han parado de vomitar ni de ir al baño. Pipe Bueno, con una analogía, agregó que tienen diarrea.

Tras lo ocurrido, algunos seguidores aseguran que a esta pareja le cayó la ‘Venganza de Moctezuma’, la cual ocurre cuando un turista, que no ha logrado adecuarse a la comida mexicana sufre de problemas estomacales.

