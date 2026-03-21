Lokillo está de luto: despidió a un familiar con desgarrador mensaje en redes

Yédinson Ned Flórez Duarte, más conocido como Lokillo en el mundo del entretenimiento por su trayectoria como comediante y trovador, compartió con sus seguidores una dolorosa noticia: el fallecimiento de su abuelo, tras complicaciones de salud en días anteriores.

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¿Qué le pasó al abuelo de Lokillo?

Mediante sus redes sociales y en horas de la noche del 19 de marzo, el también freestyler de 38 años, publicó dos historias en Instagram. En una de ellas, una fotografía de su familiar acompañada del mensaje: “Adiós, viejo loco. Gracias por tanto y perdón por tan poco”.



Al día siguiente, compartió un video de su abuelo con una emotiva canción de fondo.

El pasado 18 de marzo, ya había realizado una publicación ante sus más de 4.4 millones de seguidores en la misma red social, en la que describía el padecimiento de su familiar y lo frustrante que le resultaba verlo sufrir sin poder hacer más por él. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el nombre de su abuelo ni la causa oficial de su fallecimiento o la enfermedad específica que padecía.



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"Mi abuelo se está muriendo y es triste verlo sufrir, con la ilusión de vivir, mientras que se va consumiendo y yo lo miro y no entiendo la razón de su condena. Me causa mucha pena ver marchitadas sus alas y otra vez las cosas malas pasándole a gente buena", inició escribiendo.

Continuó diciendo: "Escribo esto mientras miro su mano sobre la almohada. Mano cansada, hinchada, más frágil que mi suspiro”, y mencionó la presencia de “células malignas” que lo afectaban profundamente.

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“Toda la vida me sentiré orgulloso de haber podido ser nieto del hombre hecho esqueleto que hoy combate con la muerte”, cerró, hablando del dolor que le genera esta situación.

Por el momento, no ha habido más pronunciamientos de Lokillo, quien además limitó los comentarios en la publicación dedicada a su abuelo.

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