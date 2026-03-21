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Lokillo está de luto: cuál familiar murió y él qué dijo

El comediante confirmó mediante redes sociales la muerte de una persona de su círculo cercano, tras haber anunciado días antes su lucha y su estado crítico.

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Lokillo está de luto: despidió a un familiar con desgarrador mensaje en redes

El comediante confirmó mediante redes sociales la muerte de una persona de su círculo cercano, tras haber anunciado días antes su lucha y su estado crítico.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Lokillo despidió a un familiar con desgarrador mensaje.