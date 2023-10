Lluvia de meteoritos Oriónidas en octubre: descubre cuándo verla y cómo podrás hacerlo

Como todos los años, ya que este es un fenómeno que siempre ocurre en octubre, se podrá observar la cautivante lluvia de meteoritos Oriónidas, la cual llegará a su pico y será posible de observar en el cielo colombiano.

De acuerdo con la NASA, esta será una de las "lluvias más hermosas del año", especialmente por su velocidad y su brillo, teniendo en cuenta que habrá una actividad entre 15 y 70 meteoros por hora.

Te puede interesar: Eclipse anular solar: Mira aquí las mejores fotos que dejó este fenómeno astronómico

La lluvia de meteoritos Oriónidas se podrá observar en Colombia el 20, 21 y 22 de octubre, siendo esta última fecha el pico de actividad, es decir, cuando más se notará en el cielo todo este cautivante fenómeno. Si no tienes plan para este fin de semana no dudes en

Conoce más: Viral: Un hombre vendió la ropa de su exesposa que lo engañó y abandonó por su hermano

Las Oriónidas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año en el mes de octubre. Estos meteoros son conocidas por su origen en el cometa Halley y su radiante en la constelación de Orión, de ahí su nombre.



Pueden verse del 2 de octubre al 7 de noviembre pero su pico máximo de… pic.twitter.com/eZNcigWW3V — Mar Gómez (@MarGomezH) October 17, 2023

¿Por qué se da la lluvia de meteoritos Oriónidas?

De acuerdo con Mar Gómez, reconocida doctora en físicas, "los meteoros de las Oriónidas son fragmentos del cometa 1/P Halley. Este órbita alrededor del sol cada 76 años y fue visto desde la Tierra por última vez en 1986. Como todos los años por estas fechas, la Tierra atraviesa una zona con los fragmentos desprendidos del cometa Halley".

Publicidad

La española también mencionó a través de un hilo en su cuenta de X que estos pueden aparecer por todo el cielo y que son capaces de alcanzar una velocidad de 66 kilómetros por segundo. Para buscarlos, de una manera más satisfactoria se requiere de mirar de 45 a 90 grados alejado del punto radiante (en la constelación de Orión).

Lee también: Un oso entró a una casa de Estados Unidos para robar una lasaña y quedó captado en cámara

¿Qué es importante tener en cuenta para poder observar la lluvia de meteoritos Oriónidas?

Este fenómeno es posible de mirar tanto en el hemisferio norte como en el sur, por lo cual todo el mundo tendrá esta posibilidad, la cual no representa daños si se ve directamente hacia el cielo. No obstante, no es algo que se pueda detallar directamente desde la ventana de la casa.

Si quieres ser testigo de este cautivante hecho es importante que: te alejes de zonas o lugares en las que haya una alta contaminación lumínica, por lo cual lo recomendado es ubicarse fuera de las ciudades, y tengas presente las condiciones climáticas de estos tres días, especialmente del 22 de octubre, dado que las nubes pueden impedir que se aprecie en su totalidad. Como tip, es bueno dejar que los ojos se adapten a la oscuridad por alrededor de 30 minutos y ubícate en una posición opuesta a donde esté a la luna.

Este fin de semana tendrá lugar el máximo pico de la lluvia de estrellas de las Oriónidas. La lluvia de estrellas de las Oriónidas es un fenómeno anual que ocurre en octubre y yo te traigo todo lo que debes saber para poder disfrutar de ellas.



¡Abro hilo!☄️😯👇 #orionidas pic.twitter.com/cGx9oSVpAN — Mar Gómez (@MarGomezH) October 18, 2023