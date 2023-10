Madre e hijo se reencuentran tras 20 años sin verse, así fue el conmovedor momento

En la red social TikTok, un video se ha hecho viral, no solo por tener una conmovedora escena, sino también por lo que representa para muchos internautas que están en la misma situación y se sienten identificados con madre e hijo.

Para nadie es un secreto que el contacto con mamá, para muchos, es un indispensable en sus vidas, ¿pero qué pasaría si duraran 20 años sin verse en persona? Esta es la historia de los protagonistas de esta publicación, quienes han emocionado a millones.

Un hombre llamado Ulises compartió una filmación en la que aparece su hermano, quien vive en Estados Unidos desde el principio del milenio y lleva todo este tiempo sin ver a su mamá. Al parecer lo hizo para conseguir un mejor futuro, pero su condición en el país norteamericano le impidió viajar o verse con ellos.

El video cuenta con la descripción: “Así se ve un hombre que mira a su madre después de más de 20 años” y, sin duda, el protagonista es él, pues desde el inicio se le ve sosteniendo un ramo de flores, muy emocionado por el reencuentro.

Al ritmo de ‘Cómo Te Pago’, canción interpretada por el cantante cubano Lenier, el personaje principal de la publicación no puede esperar a que su progenitora se acerque a él y desde que la ve por primera vez no logra dejar de moverse.

“¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses”, dice una parte de la letra, lo que también aumenta el sentimiento del video. Sin embargo, el momento más conmovedor llega cuando se acercan y entre lágrimas se tocan por primera vez en años.

La mujer está siendo trasladada por una trabajadora de una aerolínea en una silla de ruedas y es evidente que también llora desde el momento en el que distingue a su hijo a lo lejos. Cuando los dos se funden en abrazos y besos, demostrándose lo mucho que se extrañaron.

El video, que se ha hecho viral, ya cuenta con más de 53 mil likes y casi 900 comentarios, mientras algunos se preguntan por qué estuvieron tanto tiempo separados, otros le reclaman al hombre, pues aseguran que nada es tan importante como la familia.