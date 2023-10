Pilar Schmitt cuenta una revelación paranormal: una presencia inexplicable que llegó a su hogar

Pilar Schmitt, destacada presentadora de Show Caracol de Noticias Caracol, ha decidido abrir su corazón y compartir una experiencia paranormal que ella describe como "paraespecial", esta la ha puesto a pensar durante años. Esto se trata de un evento que involucra a una nana, su hija Sara y una misteriosa conexión que desafía toda lógica.

Todo comenzó cuando el papá de Pilar Schmitt contrató a una nana de origen boyacense, quien rápidamente se convirtió en un miembro más de su familia. Esta mujer, descrita por ella como alguien pequeña y amable, se ganó el cariño de todos en la casa, por lo cual cuando dejó de trabajar con ellos dejó un gran vacío.

Sin embargo, un día común y corriente, Sara le dijo que 'Nani' estaba en casa. Frente a lo cual, Pilar, confundida, buscó por todas partes, pero no encontró nada. La niña, con sus tiernas palabras, pidió a su madre que extendiera sus manos para sentir a la mujer. Ella afirmaba que la mujer estaba en el techo limpiando la casa.

La integrante de Show Caracol menciona que estaba en realidad aterrada al escuchar a su hija, que en ese entonces tenía tres años, narrando las acciones de una persona que evidentemente no estaba. Según ella, la vio primero limpiando el sótano, luego las ventanas y finalmente le confirmó que estaba saliendo. Schmitt sintió una presencia extraña, particular, pero para su sorpresa no daba miedo, sino tranquilidad.

La presentadora quedó desconcertada por estas afirmaciones inquietantes, pero el verdadero shock llegó minutos después, cuando recibió una llamada que le informaba que la nana había fallecido. Este evento inexplicable dejó a Pilar con la piel de gallina y una pregunta en su mente: ¿cómo pudo su hija ver a 'Nani' cuando ya no estaba entre los vivos?

Pilar admite que recuerda este evento con mucho cariño, por mas inexplicable y tenebroso que suene, se convirtió en una anécdota especial que le recuerda que aquellos seres que amamos siempre están a nuestro lado, ya sea en la vida o en la muerte.

La historia de Pilar Schmitt nos recuerda que las personas especiales dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Esa conexión única que trasciende todo tipo de barreras, nos demuestra que algunos lazos son verdaderamente eternos. Un evento paranormal que nos hace reflexionar sobre los misterios más allá de nuestra comprensión.