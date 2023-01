Lady Gaga padece una dolorosa enfermedad

Lady Gaga padece Fibromialgia, un trastorno que causa dolores, fatiga, sueño y problemas de memoria.

Según Televisa, durante la conferencia de prensa de la presentación de Five Foot Two aseguró “que cree que el dolor es un micrófono… y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea”, aún sin especificar de qué enfermedad se trataba.

Más adelante, a través de su cuenta de Twitter, la cantante confesó la enfermedad que tiene 'Fibromialgia' y “desea ayudar a crear conciencia y conectar a las personas que lo padecen”.

La intérprete de 'Poker Face' se encuentra en una gira para promocionar su disco ‘Joanne’. Su documental estará disponible en Netflix desde el 22 de septiembre.