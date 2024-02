La Tremenda protagoniza grave pelea con su mamá tras las declaraciones de abuso a su pareja

Desde el pasado 18 de febrero, La Tremenda y su pareja están en el ojo del público debido a una serie de declaraciones en el podcast de la influenciadora Mariam Obregón, en las que la creadora de contenido relató un presunto caso de abuso sexual contra su esposo.

El hecho ha sido reprochado por internautas e incluso otros creadores de contenido, quienes no pueden creer que se hable de un tema tan complejo con la naturalidad abordada por la influenciadora en el formato de su colega.

Frases como: "cuando él no quiere por las buenas, toca por las malas" o “Hice lo que tenía que hacer, me encantó y él ni se movió" fueron pronunciadas por la creadora de contenido y las críticas no se han detenido a través de sus plataformas digitales.

A pesar del escándalo, el 19 de febrero la pareja dio el “sí” en el altar y actualmente se encuentran en su luna de miel, esto, no sin antes decirles a sus seguidores que, supuestamente, toda la historia era falsa y se trató de una estrategia de marketing.

Lo cierto es que las redes sociales se dividen entre quienes creen en su versión y los que insisten en que este hecho debería ser investigado por las autoridades, ya que se hicieron una serie de declaraciones públicas que implicarían un delito.

Por otro lado, la mamá de La Tremenda hizo una serie de videos en su cuenta de Instagram en donde se despachó contra Mariam Obregón, la moderadora del podcast en el que el tema salió a la luz: “claro, como el video le generó plata, porque eso es lo que a ella le gusta, plata mal habida, hablando mal de los demás”, declaró.

Y continuó diciendo que la joven sabía que esto se iba a decir y que, además, su intención sería dejar a La Tremenda “por el piso”, “ella aceptó porque le convenía, lo que le gusta es la platica, más nada”, insistió en sus historias.

Como respuesta, La Tremenda realizó un video en vivo en el que le reclamó a su mamá por sus palabras y aseguró que no está de acuerdo con nada de lo que dijo, asimismo, defendió a Mariam y declaró que las acusaciones hechas contra ella no tienen fundamento.

“Mis papás subieron unas cosas… Mariam está muy afectada por lo que mi mamá acaba de decir y yo la entiendo porque es mi mamá, pero Mariam no tiene absolutamente nada que ver en esto”, explicó en sus redes sociales.

La situación no se detuvo allí, pues nuevamente la madre de la creadora de contenido utilizó sus redes sociales para referirse al tema: “cría cuervos y te sacarán los ojos, prefieren defender a los demás por la plata, vale más la plata que los padres”.

“Las personas siempre cuentan lo que les conviene (…) es triste y lamentable que una hija haga quedar mal a la mamá por defender a una aparecida en su vida, que ni es amiga, pero así es”, afirmó y dejó claro que a pesar de todo sigue amando a su La Tremenda.

Parece que la pelea continuará, pues las críticas en las plataformas digitales continúan y los enfrentamientos entre los involucrados también. De la misma forma, hay quienes siguen insistiendo en la necesidad de que los hechos relatados sean investigados por las autoridades.

