La tierna forma en que Falcao anuncia que tendrá su cuarto bebé

No todo son malas noticias en el mundo del fútbol, luego de que aplazaran las fechas de eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 22, pues Radamel "el tigre" Falcao dio a conocer una muy buena noticia por medio de sus redes sociales.

El 9 de la Selección Colombia publicó en su cuenta de Instagram un corto video de la más reciente ecografía de su esposa Lorelei Taron, en el que al feto en formación se le alcanza a distinguir la cabeza, cuerpo y piernas.

Además, también es posible observar a sus tres hijas, quienes los acompañan en este tierno momento, haciendo dulces preguntas sobre su nuevo hermano/a y su decisión de saludarlo/a.

Este sería el cuarto bebé que tendría con su esposa, por lo que la publicación le escribió a sus seguidores: "se agranda la familia. Estamos muy emocionados en casa. Baby n*4 is coming. Thank you Jesus".

Los comentarios de los famosos y seguidores no se hicieron esperar para felicitar al jugador y algunos de ellos hicieron referencia a si este sería el primer hijo varón de la familia, pues solo han tenido niñas.

"Se viene el VARON!" "Falca felicitaciones. Dios te quiere tanto que cumple el sueño de tener una familia grande" "Felicitaciones para esa hermosa familia de Dios" "Felicitaciones Hermano, mucha salud para todos ustedes"

