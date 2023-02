Carnaval de Barranquilla: Estos famosos asistieron a la celebración y se robaron el show

Desde el pasado 17 de febrero, con la coronación del rey y la reina, se dio inicio oficialmente al Carnaval de Barranquilla, un evento que reúne lo mejor de la cultura costeña, en la que los propios y turistas pueden disfrutar de las comparsas, los trajes típicos, las comitivas y por supuesto las celebridades.

Dentro de los famosos que se destacaron entre la multitud se encuentra el Talento Caracol de Día a Día como es el caso de Carolina Cruz , Carlos Calero y Juan Diego Vanegas . Carolina Soto también hizo parte de la celebración; sin embargo, permaneció en las graderías apreciando el espectáculo y grabando a sus compañeros que iban en la caravana.

Otros artistas que han trabajado en producciones de Caracol Televisión como Camilo Cifuentes , Laura Acuña , Mabel Cartagena , Don Jediondo , Linda Palma , José Ramón Barreto y Katherine Escobar también destacaron gracias a su increíble personalidad y energía a la hora de interactuar con el público. Cabe aclarar que todos ellos iban en la carroza del canal disfrutando del caluroso día y la muestra folclórica.

Por otro lado, el creador de contenido digital Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, dividió opiniones al hacer una publicación en su cuenta oficial de Instagram para mostrar el atuendo que usaría para el evento, ya que se le vio luciendo el traje artesanal que normalmente se ponen las representantes de la belleza.

"Me invitaron al carnaval de Barranquilla 🥳 y dije que sí.🎊🎉 Me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario,🤔 les dije algo fresco, tropical, muy carnavalesco, 😀 me mandaron esto, 😒algún día te veré de frente encargado de vestuario", comentó junto a la publicación.

El influenciados asistió de manera independiente. La publicación ya recoge más de 150 mil 'me gusta' y múltiples comentarios dentro de los que se destacan: "el mosquito del dengue", "las lombrices de mi estómago teniendo un hijo con las mariposas que sentía cuando estaba enamorado de ti", "cómo desveo esto", "¿y a este qué le pasó?, ¿se le acabó el contenido?", "el zancudo de Barranquilla esperando la llegada de los turistas", "pues le queda bien", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.