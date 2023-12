La hermana de Céline Dion confesó que la salud de la artista está mal: ya no puede cantar

La cantante canadiense Céline Dion preocupa a sus seguidores, pues perdió el control de sus músculos como consecuencia de la enfermedad neurológica que padece desde hace años, denominada síndrome de persona rígida, según declaró la hermana de la artista, Claudette Dion.

En declaraciones al medio canadiense ‘7 Jours’, la hermana de la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ explicó que la cantante "trabaja mucho, pero no tiene control de sus músculos", razón por lo que ya no puede cantar.

Conoce más: Céline Dion cancela su gira europea de 2023 por problemas neurológicos

Pese a que cuando anunció su condición, Dion advirtió que no podría cantar de la misma forma en la que lo venía haciendo , ahora la noticia parece dar a entender que jamás la escucharemos interpretar de nuevo.

"En nuestros sueños y en los de ella, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo", añadió Claudette Dion.

Publicidad

¿Qué enfermedad tiene Celine Dion?

La cantante de 55 años, reveló en octubre de 2021 que sufría una enfermedad que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la obligó a cancelar ese año conciertos en Las Vegas.

Aunque no había dado más información al respecto, un año después, en diciembre de 2022, la enfermedad la forzó a cancelar la gira europea que tenía prevista en 2023 y posteriormente la totalidad de su tour mundial, fue entonces cuando utilizó su cuenta de Instagram para decir que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

Publicidad

La ganadora de dos Óscar y varios premios Grammy declaró en un comunicado que llevaba tiempo sufriendo problemas de salud y que los espasmos afectan a todos los aspectos de su vida diaria, incluido el caminar.

Añadió que sus cuerdas vocales también están afectadas por lo que ya no puede interpretar como solía, “todo lo que conozco es cantar, es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más amo hacer”, afirmó.

Además, le dejó saber a sus seguidores que extraña mucho interpretar para ellos, presentarse sobre el escenario, ver a todos sus fanáticos, escucharlos cantar, entre otras cosas de las que disfrutaba como artista.