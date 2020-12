'Feliz Navidad', el villancico que lo ha interpretado hasta Thalía

'Feliz Navidad' fue creada por el cantautor y guitarrista puertorriqueño José Feliciano en 1970. Esta pieza musical se ha convertido en todo un himno de buenos deseos para todos gracias a su estribillo en inglés "I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart" el cual traduce"Te deseo desde el fondo de mi corazón una feliz Navidad".

Este famoso villancico es de los más conocidos de todos los tiempos y un clásico de la época decembrina en los Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo de habla hispana.

Por hacer parte de una de las 25 canciones navideñas más escuchadas, ha sido interpretada por muchos artistas a nivel mundial como Celine Dion, David Hasselhoff, Moby, El Vez, Jon Secada, Fenix TX, Home Grown, el grupo ska-punk Voodoo Glow Skulls y The Wiggles y Thalía.