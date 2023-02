Kristina Lilley se rapó la cabeza y entre lágrimas registró el momento: “Verme es doloroso”

Kristina Lilley lucha contra un cáncer de seno desde el 2022, por lo que compartió un doloroso y emotivo video en sus redes sociales, donde registró el proceso de rapar su cabeza y dejó un emotivo mensaje que acompañó el clip.

“ #midespertar Un día difícil...Gracias. a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina.Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente…valentía.Thank you Zach!”, fue lo que escribió ante sus más de 600 mil seguidores, agradeciéndole a su yerno.

La mujer, quien interpretó a Gabriela Elizondo en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’ lucha contra aquella enfermedad por segunda vez en su vida, pues en 2010, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino, pero tras tratamientos salió victoriosa.

Meses después, confirmó que tenía cáncer de seno que, afortunadamente, fue detectado y combatido a tiempo. En ese momento, pasó por una cirugía para extirpar el tumor y por 16 sesiones de radioterapia.

En su publicación recibió diversos comentarios por parte de sus seguidores y colegas actores, quienes expresaron su admiración por su fortaleza y le desearon muchos éxitos y bendiciones para el tratamiento que atraviesa.

“Disfruta turbantes y pelucas. Te envío un fuerre abrazo”, “❤️❤️fuerza pues que vos sos una dura👊🏻👊🏻👊🏻”, “Te abrazo muy muy fuerte y con mucho amor ❤️❤️”, “Eres valiente e inspiradora Kris. Abrazos fuertes y apretados para ti y tu familia que te acompañan ❤️”, son solo algunos de los más de seis mil comentarios que se pueden leer en la publicación que superó los 54 mil likes o reacciones de ‘Me gusta’.

La actriz colombo-estadounidense de 59 años mantiene a sus seguidores informados de su proceso y estado de salud, pues actualmente se encuentra batallando contra esta enfermedad y adicionalmente publicó un video de la segunda sesión de quimioterapia.

El pasado 31 de enero la actriz Lorena Meritano le envió un consejo sobre su experiencia con la pérdida de pelo.

La intérprete de Dinora Rosales en la producción de Caracol Televisión aprovechó el espacio para enviarle un emotivo mensaje a su compañera de set: "Te adoro. Pásate la máquina, es lo mejor, la sensación de caída del pelo es fea. Ya te pasas la máquina y apenas termines el tratamiento comienza a crecer. Te verás hermosa porque lo sos por dentro y por fuera. Te quiero un montón", expresó.