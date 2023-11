Koral Costa, creadora de contenido, relató cómo una mujer la agredió luego de pedirle una foto

Con un video en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido y cantante Koral Costa, conocida en el mundo digital como Koral La Diva, relató el angustioso momento que atravesó luego de que una mujer se hiciera pasar por una fanática y le pidiera una foto en la calle, pues no se imaginó nunca que fuese víctima de un intento de robo y una agresión.

"Yo iba caminando y se me acercó una persona y me dijo que le diera una foto, yo nunca le niego esto a nadie, las personas que me encuentro saben esto", comentó en un principio la también esposa del actor Omar Murillo, quien no pudo contener las lágrimas a lo largo de todo el video.

Seguido a esto, Koral Costa explicó: "cuando se terminó de tomar la fotografía conmigo me dijo gracias y yo le respondí que de nada. La persona se devolvió y me pidió que le diera lo que tenía en el bolso". En este punto, ella recalcó que se sintió desconcertada ante esto, sin embargo, no consideró que fuera algo real.

"Yo me reí porque yo no entendía, yo pensé que era una broma. Yo le aseguré que no llevaba nada, pues solo había sacado 100 mil pesos", comentó la creadora de contenido, quien se mostró bastante afectada ante este hecho.

Continuando con su relato, Karol Costa hizo énfasis en que la mujer que la intentó robar tenía las uñas largas, por lo que luego sintió como se las pasó fuertemente por el brazo, penetrándole la piel muy cerca al codo. En el video fue posible notar cómo esta zona estaba inflamada y aún con rastros de sangre.

En la publicación, la cantante escribió: "una mujer me agredió. Qué triste es tener que sentir que una persona haga esto por tan poquito". No obstante, a través de sus historias de Instagram reveló que aunque hasta ahora publicó este hecho, pero que le había ocurrido ocho días antes y que había dudado en hacerlo público porque siempre hay personas que critican y que son insensibles ante las desgracias de los demás, puesto que no se ponen en los zapatos del otro.