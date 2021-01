Kim Kardashian revelaría detalles de su crisis matrimonial en su show televisivo

Si hace unas horas salía a relucir la teoría de que Kim Kardashian podría estar preparando un final de temporada -y de programa, ya que 'Keeping Up With The Kardashians' finalizará con la emisión de la presente temporada- francamente polémico y espectacular al abordar sin reparo de ningún tipo su supuesto proceso de divorcio del rapero Kanye West , con quien tiene cuatro hijos, ahora varias fuentes del entorno directo del artista han querido dejar muy clara la opinión que el intérprete parece tener al respecto.

Como era de esperar, ya que Kanye nunca ha sido muy dado a aparecer en el espacio televisivo de su todavía esposa, al margen de realizar algún que otro cameo de corte testimonial, el astro del hip hop estaría muy enfadado y disgustado ante la posibilidad de que sus problemas maritales fueran aireados por su propia esposa y en uno de los programas con mayor audiencia de la televisión estadounidense. Desde luego, de confirmarse la mayor, el distanciamiento entre los dos enamorados y la tensa relación que parece unirles a día de hoy se intensificarían notablemente.

"No le hace ninguna gracia, como es natural. Kim parece estar muy centrada en sus negocios y en su terapia psicológica individual. Ella parece tener las cosas muy claras y está en paz, pero no se puede decir lo mismo de Kanye", ha asegurado un informante a la revista Us Weekly.

Cierto es que, en estos momentos, ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente sobre los mencionados rumores de divorcio y, de forma más general, sobre los entresijos de su crisis matrimonial. Sin embargo, ayer miércoles se dieron a conocer varias informaciones que sugerían que ambos ya estaban preparando la separación de bienes después de que sus sesiones de terapia matrimonial no dieran los resultados esperados.

Por: Bang Showbiz