Kim Kardashian dice no más selfies, ¿lo logrará?

Si hay algo por lo que se caracteriza Kim Kardashian es por su gusto por las selfies. Prueba de ello son sus redes sociales, las cuales están repletas de las autofotos de esta celebridad. Sin embargo, esto podría cambiar.

"Es como que ya lo superé. No todo se trata de estar ahí sentada sacándome selfies en el teléfono", declaró la esposa de Kanye West en entrevista para el programa británico 'This Morning UK'.

Publicidad

La estrella de 'Keeping up with the Kardashians' declaró que quiere enfocarse en vivir el presente y no desperdiciar tanto tiempo en su celular, lo cual sería una mala noticia para sus más de 113 millones de seguidores.

Cabe recordar que, el pasado jueves 14 de junio, Kim compartió una serie de trucos para sacarse una autofoto perfecta, con motivo de homenaje al Día nacional de la Selfie.

Mira también:

Publicidad

Kim Kardashian regresa a París después de su robo

El emotivo encuentro entre los hijos de Kim Kardashian y su prima True

Publicidad

Ines Helene, la modelo sueca que supera en belleza a Kim Kardashian