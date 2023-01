Kim Kardashian calienta la Semana Santa con publicaciones en Instagram

"¡Sorpresa! ¡Nuevos Kimojis de Semana Santa gratuitos! Si tienes iOS aparecerán solos en tu teclado. Si tienes Android simplemente actualiza la aplicación. ¡Descárgate Kimoji si todavía no la tienes! ¡Feliz Semana Santa!", escribió en su Instagram junto a una imagen de los nuevos diseños: huevos de pascua, una cruz, vidrieras de iglesia con la imagen de Cristo, un conejito de chocolate, campanas y Kim con orejas de conejita.

Kim y su marido Kanye West son muy religiosos, no en vano su hijo se llama Saint y el último disco del rapero, 'Life of Pablo', es un disco "góspel" que "no es exactamente lo que se cuenta en la Biblia, pero es una historia sobre la idea de María Magdalena convertida en María", había explicado anteriormente el rapero en la emisora Real 92.3.