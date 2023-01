Kanye West pide disculpas por mencionar al hijo de Wiz Khalifa en una pelea

El pasado enero, los raperos Kanye West y Wiz Khalifa se enzarzaron en una discusión en Twitter sobre el título del último disco de Kanye, que acabó volviéndose un asunto personal cuando el marido de Kim Kardashian mencionó al hijo de Wiz, Sebastian (3), y a su exmujer, Amber Rose.

Meses después, Kanye, padre de dos niños North (2) y Saint (4 meses), lamenta haber nombrado al hijo de Wiz durante la discusión por el enorme respeto que siente ante aquellos que han decidido ser padres.

Publicidad

"Quiero enfatizar el gran respeto que tengo por los padres. No existe ninguna razón que justifique meterse con el hijo de otra persona. Cada día, me siento más y más arrepentido de haberlo nombrado ya que solo quería lanzar pensamientos muy muy positivos", se disculpaba el rapero en una entrevista en el programa de radio 'The Steve Harvey Morning Show'.

La discusión comenzó cuando Kanye anunció a través de Twitter que cambiaba el título de su disco de 'SWISH' a 'Waves' -que al final se acabó llamando 'The Life of Pablo'-, lo que no le pareció bien a Wiz ya que según él ese nombre plagiaba los trabajos del rapero Max B. Wiz aconsejó al marido de Kim que se "metiese KK y fuese él mismo", haciendo referencia a la marihuana medicinal que comercializa el rapero, Khalifa Kush, pero Kanye lo interpretó como un insulto a su esposa, Kim Kardashian.

Ante este supuesto ataque a su integridad, Kanye arremetió contra la exmujer de Wiz asegurando que había sido "atrapado por una stripper" al quedarse embarazada.

Kanye justificó su arrebato asegurando que a nadie le gusta que insulten a su mujer.

Publicidad

"¿Sabes cómo te sentirías si alguien hablase sobre tu mujer? ¿Me pasé? ¿Sabes qué? Soy de la calle 79 de Chicago, si alguien me dice: 'Que te j*dan' no me voy a quedar parado contestándole lo mismo", explicaba Kanye en el mismo programa.

Tras la discusión, cuando Kanye entendió que "KK" hacía referencia a la marihuana y no a su mujer, el rapero borró todos los tuits y pidió perdón a través de la red social.

Publicidad

"Me alegra saber que 'KK' significa hierba... Por favor perdonadme por la confusión... Ahora volvamos a 'WAVES'. Voy a borrar todo porque quiero que todo sea energía positiva y bendiciones", escribía Kanye.

Para Wiz todo está olvidado y no siente hostilidad contra Kanye, pero se niega a pedir perdón.

Publicidad

"Mantego la m***da apartada. No tengo ningún rencor contra él [Kanye], nada. No tengo nada por lo que pedir perdón", afirmaba Wiz en una entrevista con GQ en marzo.

Por: Bang Showbiz