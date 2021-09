Juan Manuel Restrepo, actor de La Reina del Flow 2, desmintió rumores de su muerte

Juan Manuel Restrepo , actor que interpreta a Erik en La Reina del Flow 2, fue víctima de una noticia falsa que se hizo viral, donde aseguraban que había fallecido en un accidente aéreo.

“El mundo está de luto tras la trágica muerte del cantante Juan Manuel Restrepo, ocurrió hace unos instantes y la gente se ha tirado a las calles para llorar su partida”, decía la imagen en la que aparece un avión partido en varias partes.

El actor de ‘La Reina del Flow’ apareció en sus historias de Instagram desmintiendo esta información e incluso se refirió con humor a la publicación.

“Quiero decirles que no me morí, sigo vivo. Lo anterior fue una maniobra, un nuevo estilo de aterrizar del piloto queriendo llamar la atención. Estamos bien, estamos bien, no se preocupen", aseguró el actor en sus redes sociales.

El actor se ha ganado el cariño del público con su interpretación del personaje de Erik en La Reina del Flow 2, serie que está a punto de llegar a su gran final.