Jóvenes se chocaron en un vehículo mientras grababan un vídeo para TikTok

En las redes sociales se compartió y viralizó el impactante momento en que un grupo de jóvenes se chocaron en un automóvil mientras grababan un vídeo para TikTok, clip donde quedó registrado también el accidente.

Tres mujeres y dos hombres iban en el interior del vehículo que transitaba por una carretera de la zona rural de Sahagún, Córdoba; los cinco jóvenes salieron ilesos después del impacto.

Te puede interesar: La Barbie Colombiana reveló el alarmante motivo por el que retiró a su hija del colegio

Una de las mujeres que iba en el asiento de copiloto tenía un celular en sus manos, con este filmó un vídeo donde cantaba junto a quien conducía y el resto de pasajeros, la canción del cantante regguetonero Feid, conocida como 'California'.

Segundos después, se observa el instante en que la mujer a cargo del volante pierde el control de la camioneta Hyundai Tucson y terminan volcándose. En el vídeo, también quedaron registradas las angustiosas reacciones de algunos de los jóvenes.

Publicidad

Después de circular en las diferentes redes sociales este vídeo, los usuarios reaccionaron y manifestaron su descontento, pues para muchas personas este hecho, si bien, no pasó a mayores, pudo haber causado una tragedia y también, expresaron que fue un acto de irresponsabilidad.

Mira también: Travis Barker se someterá a cirugía luego de lesionarse un dedo, ¿qué pasará con la gira?

"Me preocupa saber qué diría el papá cuando vio el carro", "Se ve que tampoco lleva el cinturón de seguridad puesto", "Y así matan a alguien que no tiene la culpa en lo absoluto", "A la que graba el video, le da mucha gracia accidentarse. Me impresiona la calidad de jóvenes que hay hoy en día", "Falta de sentido, uno puede ir cantando a grito herido sin quitar la mirada al frente, y es que no iban despacio", "La irresponsabilidad".

Mira también: Chayanne descubrió almohada viral con su rostro y les pidió fotos a sus seguidores utilizándola

POR GRABARSE EN VIDEO

JÓVENES SE ACCIDENTAN



En Sahagún (Córdoba) mientras conducían por la zona rural del municipio perdieron el control del carro al mirar la cámara del celular que grababa. pic.twitter.com/yu1yxjUHXj — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) February 28, 2023