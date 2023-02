Noel Gallagher arremetió contra Sam Smith en una entrevista radial

En el mundo de la música es claro que Noel Gallagher no tiene contacto alguno con su hermano Liam y la gran cantidad de polémicas que existieron cuando la banda Oasis se separó, por lo que ahora Noel está en el ojo del huracán por criticar al artista británico Sam Smith , pues tras varias declaraciones en una estación radial holandesa dio a entender que le parece un “completo idiot*”, al igual que varios artistas de la actualidad.

De acuerdo con The Mirror, el músico de ahora 55 años habló sobre el estado del pop y de las figuras que lo representan, las cuales considera que dejan mucho qué desear.

“La música se ha fracturado bastante y las listas de éxitos están dominadas por el pop. La música pop está bien si las estrellas de pop son cool. Por desgracia, las estrellas de hoy en día son unos idiot*s”

Cuando le pidieron que diera un ejemplo respondió contundentemente: “Sam Smith, tan solo míralo”.

Cabe recordar que este no es la primera ocasión en que el ex Oasis critica al intérprete de grandes éxitos como ‘Stay With Me’ o ‘I’m Not The Only One’, pues en el 2019 Gallagher realizó comentarios despectivos sobre su identidad de género durante una entrevista que le concedió al periódico The Sunday Times.

Smith no se quedó callado ante esto y en ese entonces utilizo sus redes y publicó una foto de Gallagher con la palabra "idiot" (idiot*).

Smith también escribió un mensaje en el que se mostraba decepcionado por los comentarios de Gallagher, pues de alguna forma lo inspiró en su creación musical cuando era un adolescente y empezaba a componer sus primeras canciones.

De igual forma, el guitarrista intentó aclarar lo sucedido y ante The Irish Independent alegó que sus palabras habían sido malinterpretadas, pero no que tenía ningún conflicto personal con Smith.

No obstante, su más reciente ataque contra el ganador de múltiples premios Grammy no causan sorpresa, pues Gallagher se ha caracterizado por ser conflictivo y estar envuelto constantemente en polémicas.

Noel Gallagher cree que 98 de cada 100 personas son idiotas pic.twitter.com/wvYJDofgSD — Adam Powers, The Juggler (@latifap1) February 27, 2023

Este no es el único artista que ha criticado al Smith, pues a raíz de la presentación del cantante junto con Kim Petras en los Premios Grammy 2023 , el exvocalista de The Smiths, Morrisey lo calificó como satánico, apoyando así los miles de comentarios que suscitó el espectáculo donde vestían de rojo y varios simbolismos.