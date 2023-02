La Barbie Colombiana reveló el alarmante motivo por el que retiró a su hija del colegio

Tatiana Murillo, más conocida como La Barbie Colombiana , se convirtió en tendencia en redes sociales por un video que compartió donde, entre lágrimas y muy afectada, relató detalles la situación que estaba atravesando con su hija Sofía y la razón por la que no había mostrado en redes, pues tuvo que sacarla del colegio al darse cuenta de que algunas personas intentaron introducirla a las drogas.

“Hay una realidad que uno nunca piensa que lo va a tocar, y no me importa si me critican, yo soy una mamá súper gallina y yo creo que a más de una le ha tocado lo mismo”, inició explicando en su publicación en Tik Tok, y luego entró más en detalles sobre su hija, pues decidió retirarla de la institución educativa en la que se encontraba.

Mira también: ¡Duro agarrón! ‘Barbie colombiana’ anda de pelea con Chamita Cheer y desata polémica

La Barbie Colombiana explicó que lamentablemente su pequeña no tenía buenas amistades: “Hay un problema en el mundo con las drogas y yo prefiero sacar a una niña inteligente a otro colegio, que, a una drogadicta a un centro de rehabilitación, Dios no lo quiera”, puntualizó, y fueron otras mamás quienes la alertaron de la situación.

“La táctica que ellos usan es buscar a niñas como Sofi, que son muy vulnerables y pueden volverse consumidores con capacidad de pagar”, agregó evidentemente afectada, y luego dejó en claro que la llevó a realizarse exámenes y gracias a esto pudo verificar que ella “no había caído en el vicio” y no había rastro alguno en su organismo.

Publicidad

Antes de darle cierre a su publicación, expresó que se encuentra muy triste por alejarse de Sofía, “me separé de ella unos días, y eso me rompe el corazón. Yo no estaba preparada para esto”.

Te puede interesar: Continúa la polémica: conocido de Epa Colombia le ofreció dinero a 'La Barbie colombiana'

Publicidad

Finalmente, envió un mensaje a los padres de familia para que cuiden a sus hijos y estén alerta a las situaciones en las que se ven expuestos incluso en el colegio.

El video ya superó las 67 mil reproducciones y en el espacio de comentarios ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad.

Cabe recordar que La Barbie Colombiana fue noticia en el 2022 y recibió gran cantidad de críticas porque le permitió a su hija de 12 años someterse a una rinoplastia. Ella argumentó en su momento que el doctor le autorizó el procedimiento estético y que todo había resultado sin inconvenientes.