Joven cantante colombiana abrirá el concierto de Jesse y Joy: ella es Sofía Córdoba

La cantante y compositora colombiana Sofía Córdoba presenta su nueva canción ‘Un Paso Adelante’, un tema que captura la transición entre los sueños y la realidad, y que marca un momento clave en su carrera. El sencillo combina un sonido indie pop auténtico con toques ochenteros y guitarras eléctricas que dan como resultado una canción bailable y alegre, que al mismo tiempo transmite un mensaje profundo: el rechazo y los tropiezos son parte esencial de cualquier logro.

‘Un Paso Adelante’ fue compuesta por Sofía Córdoba y Eliseo Hagerman, quien además lo produjo, aportando un sonido actual y único, con influencias que enriquecen el estilo de la artista. La mezcla estuvo a cargo de Vicent Taurelle en París y la masterización por Ryan Dulude, logrando un resultado que combina fuerza, energía y un espíritu nostálgico que conecta con la letra del sencillo.



Sobre este nuevo lanzamiento Sofía comenta "Espero que la gente pueda bailar y soltar cualquier tipo de frustración. Para mí, esta canción es un recordatorio de que las cosas buenas se logran con trabajo y que el rechazo es un síntoma de que algo mejor está por venir".



Concierto de Jesse y Joy en Bogotá

Y como si dar ‘Un Paso Adelante’ no fuera suficiente, la cantante se prepara para presentarse en uno de los escenarios más importantes del país, debutará en vivo, el próximo domingo 14 de septiembre, en el concierto de apertura de los mexicanos Jesse & Joy en el Movistar Arena de Bogotá, gracias a la invitación de la productora de conciertos Fenix Entertainment.

Será una noche inolvidable en la que Sofía Córdoba tendrá la oportunidad de interpretar por primera vez en vivo el repertorio que ha compartido desde 2023, tales como ‘Sol De Hoy’, ‘Te Vi’, ‘Rimar’ y obviamente no podrá faltar ‘Un Paso Adelante’. Un show íntimo, enérgico y lleno de emociones que reflejará la evolución artística de Sofía y su propuesto dentro de la escena emergente colombiana.

Sofía Córdoba: 'Un paso adelante'

El video musical de ‘Un Paso Adelante’ fue dirigido por la italiana Paolina Stefani y producido por la misma Sofía Córdoba, con quien la artista ya había trabajado previamente en el video de ‘Sol De Hoy’, consolidando así una conexión creativa sólida.

Adicionalmente, el concepto del video nació de la idea de retratar el sentimiento de comunidad y pertenencia que viven quienes dejan su país, por eso, Sofía recorre distintos restaurantes colombianos en Londres, celebrando la experiencia de dar un paso adelante y empezar de nuevo lejos de casa. Finalmente, el rodaje se llevó a cabo por diferentes lugares de Londres que funcionaron como locaciones que permitieron mostrar un ambiente cercano, espontáneo y auténtico.

