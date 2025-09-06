Publicidad

Joven cantante colombiana abrirá el concierto de Jesse y Joy: ella es Sofía Córdoba

El próximo 14 de septiembre el Movistar Arena recibirá a los mexicanos Jesse y Joy, la cuota colombiana del concierto será Sofía Córdoba, quien será la encargada de abrir el show y conmover a todo el público.