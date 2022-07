Jennifer López y Ben Affleck: cronología de un amor dos décadas después

Muchas relaciones amorosas rompen a diario, otras inician y otras tantas, como si fuera disposición del destino, se reencuentran y se dan una nueva oportunidad de reavivar los sentimientos que quizás nunca murieron, pero que no era el momento de expresarlos. Claramente Jennifer López y Ben Affleck es el fiel ejemplo de esta última; pues tuvieron que pasar dos décadas, matrimonios fallidos y crecimientos personales para afrontar ese amor con más madurez e iniciar con un "Sí, quiero" el primer día del resto de sus vidas.

Aquí te contamos la cronología de un amor que dio batalla hasta lograr vencer los años de distancia reencontrándose en dos rostros más amables, menos egoístas y con muchas anécdotas por compartir.

Jennifer y Ben se dan una segunda oportunidad. Foto: GettyImages

¿Dónde se conocieron?

Transcurría diciembre del año 2001, cuando las dos personalidades se encontraron frente a frente en el set de grabación de la película 'Gigli', donde los dos protagonizaban los personajes principales, allí fortalecieron una amistad de trabajo que a medida entablaron en sus vidas diarias. Jennifer tenía 32 años y Ben, 29.

2001

Cuando López y Affleck se conocieron en el rodaje de la película que protagonizaron juntos, la cantante se encontraba casada con el coreógrafo estadounidense Chris Judd, con quien estuvo desde 1999. Según medios locales la pareja estaba distanciada, pero aún no se veía visible un posible divorcio.



2002

En abril de este año, iniciaron los rumores de un posible romance entre las dos personalidades, ya que Affleck realizó una publicación comercial de su película junto a López, lo que llamó la atención en aquel entonces fue el mensaje que dispuso junto al spot: "No ha sido más que un honor y un placer trabajar contigo". "Ojalá tuviera la suerte de estar en todas tus películas". Firmado: "Con amor, respeto y gratitud, Ben Affleck".

Para julio de ese 2002, Jennifer y su entonces esposo solicitaron formalmente el divorcio: "La resolución fue extremadamente amistosa... Los dos seguirán siendo amigos", expresaron los representantes de la cantante. Oficialmente, Jennifer estaba de nuevo soltera.

En el mes de agosto, tan solo un mes después de su divorcio con el bailarín, circularon unas imágenes de los dos famosos besándose. En noviembre, la pareja se comprometió oficialmente después de que Affleck le propusiera matrimonio con un hermoso anillo personalizado con diamantes rosas de 6,1 quilates de la prestigiosa marca Harry Winston.

Jennifer López se ha consolidado como una de las mejores artistas de todos los tiempos. Foto: GettyImages

2003

La pareja asiste a una de las alfombras más reconocidas a nivel mundial, la Entrega Anual de los Premios de la Academia en su versión 75, en aquel momento fue la sensación de la noche, pues se consolidaban como una de las parejas más genuinas de los 2000. Asimismo, asisten juntos ya como novios al estreno de la película 'Gigli', donde se conocieron. El filme fue una bomba mediática durante los primeros días debido al revuelo de su relación, sin embargo, no tuvo mucho éxito.

Corría el mes de septiembre, faltaban pocos días para la tan esperada boda y los focos del mundo del entretenimiento estaban a la expectativa de este momento crucial de 'Bennifer', pero a tan solo tres días del enlace, la pareja por mutuo acuerdo, decidió posponer el matrimonio y por medio de un comunicado indicaron:

"Debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha. Cuando nos encontramos considerando seriamente contratar tres 'novias señuelo' separadas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podría verse comprometido. Sentimos lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos".

Medios y fanáticos estaban atentos a la nueva fecha del matrimonio.

2004

A inicios del nuevo año, y a sorpresa para todos, la pareja anunció formalmente la cancelación de su boda, seguido de la ruptura de la relación.

Paulatinamente se fue rumorando sobre un posible romance entre Jennifer y el cantante puertorriqueño Marc Anthony ; en junio y a sorpresa de todos, los dos cantantes dieron el 'Sí, quiero', en una polémica unión, pues el salsero se había separado tan solo cuatro días atrás de Dayanna Torres con quien se casó en el año 2000 y madre de sus dos primeros hijos. Los dos artistas se conocían desde los años 90 y eran muy amigos.

Tres años más tardes, tendrían a sus mellizos, Emme y Max.

2005

Mientras tanto Affleck se casó con la también actriz Jennifer Garner en medio de una ceremonia privada, más tarde tendrían a sus tres hijos; Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth y Samuel Affleck Garner.

Así pasarían seis años, cada uno en sus respectivas relaciones de familia, hijos y compromisos laborales.

López y Affleck junto a sus parejas respectivamente. Foto: GettyImages

2011

Habían transcurrido 10 años desde la unión entre Marc Anthony y Jennifer López, siendo una de las parejas más queridas, pero en el mes de julio anunciaron que la separación y solicitaron el divorcio formalmente en abril del 2012.

2015

10 años después de su enlace con la famosa actriz de Hollywood , Jennifer Garner, la pareja anunciaba su separación, lo que causó mucha más conmoción. Todo transcurrió entre rumores de infidelidades y problemas de alcohol de Affleck. Dos años más tarde solicitaron formalmente su divorcio.

Durante este proceso el actor tuvo varias recaídas en su adicción al alcohol que posteriormente puso en tratamiento y se le vio en diferentes oportunidades asistiendo a terapia.

2019

Cuando López se encontraba casada con Marc Anthony, conoció al exbeisbolista Alex Rodríguez, años después el tiempo los juntaría, pero esta vez como pareja, los dos famosos se comprometieron tras salir por dos años.

2020

En una entrevista de Ben Affleck con CNN, el actor indicó que no se arrepentía de haber protagonizado la cinta 'Gigli', ya que allí fue donde conoció a Jennifer y aprovechó el momento y la elogió como nunca antes lo había hecho: "No creo que ella siempre tuviera el respeto que se merecía, en parte, porque era una mujer poderosa", expresó el artista, seguido de "Y también porque era latina y realmente innovadora y nadie quería reconocer eso. Solo querían odiar, así que es bueno verla teniendo ese éxito". Quedaba claro que la admiración hacía su expareja era genuina.

Jennifer Lopez y Ben Affleck durante el estreno de 'Maid in Manhattan' en el 2002. Foto: GettyImages

2021

En marzo corren rurmores sobre una posible ruptura entre Alex Rodríguez y Jennifer López, un mes después las sospechas son confirmadas. Una nueva ruptura en la vida amorosa de López, aunque estaba comprometida con el deportista, nunca llegaron al altar.

No pasó mucho tiempo, cuando Affleck fue captado por los paparazis, visitando la casa de López y en julio anunciaron oficialmente el regreso de 'Bennifer'. En septiembre del mismo año, la pareja hizo su primera aparición publica desde el regreso de su relación en la alfombra roja en el estreno de la película de Ben, 'The Last Duel' en la edición 78 del Festival de Venecia.

2022

En abril, la pareja anuncia su compromiso por segunda vez y tras 18 años de su primera separación. López compartió un vídeo en el que aparece emocionada y luciendo su anillo verde de compromiso en su blog 'On the JLo'.

Tres meses después del anuncio de su compromiso, la pareja se casó en una ceremonia íntima en una capilla de los años 50 en Las Vegas, estado de Nevada. Estuvieron acompañados por los dos hijos y la madre de la cantante puertorriqueña. La también empresaria compartió en su blog el proceso, fotos y videos de su unión con el productor de 49 años: "Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas", expresó la artista.

El mundo del entretenimiento quedó en shock ante esta inesperada noticia, pues se esperaba un gran festejo, pero después de tanto, la pareja decidió que estarían mejor en familia y lejos de los focos. Esta vez querían que funcionara: "Leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas", escribió. "Al final fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado". Puntualizó Jennifer Lynn Affleck, adoptando el apellido de su ahora legalmente esposo.