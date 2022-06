¿Invocaciones demoniacas? Surge curiosa teoría sobre el idioma alienígena de Mafe Walker

Mafe Walker es una mujer de origen colombiano que se ha vuelto viral en redes sociales luego de que fuera invitada al programa Venga la alegría para hablar sobre la manera en que puede, al parecer, contactarse con los alienígenas. Según informó, su maestra fue otra médium que también visitó el set de grabación; no obstante lo curioso del caso es que los sonidos que emitió llegaron a ser prueba de estudio de algunos internautas.

“Gracias mis amores… soy un portal… un medio de comunicación, conecto a la fuente y ese es mi regalo por la emanación de códigos divinos de la vibración en mis cuerdas vocales. Es vibración y sonido extremadamente alto porque mi formación viene de las estrellas. Soy un puente y comunicó”, expresó Walker en aquella oportunidad.

Recientemente, un usuario de Twitter afirmó que aquellos sonidos le hacían recordar algo que ya había escuchado con anterioridad. Fue así como se dispuso a indagar y encontró una apreciación hecha por el filólogo Daniel Lucas, quien hablaba parecido a Walker.

ustedes también pueden conectarse con los alienigenas si estudian lenguas muertas y desvarian en las demás palabras. pic.twitter.com/LsyyKVmVJ1 — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) June 12, 2022

“Ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos. Está mezclando frases sumerias adquiridas ya sea en YouTube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia”, aseguró en la red social.

