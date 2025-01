Integrante de Aventura respondió a la polémica ante acto hacia Yailin 'La más viral'

Max, bajista de la agrupación Aventura, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de su tercer concierto en República Dominicana luego de que varias personas en redes sociales criticaran lo sucedido con Yailin 'La más viral' mientras que ella estaba cantando 'Obsesión' en el escenario con Romeo Santos .

Cabe recordar que este músico no solo colocó su instrumento bajo la entrepierna de la cantante, sino que la tocó de más al agarrarle una pierna y morderle la cintura mientras que ella intentaba sonreír, incómoda, ante el público.

Integrante de Aventura respondió a polémica con Yailin

Y es que luego de que los videos de esta presentación se volvieron virales y generaron la indignación tanto de fanáticos como de ciberusuarios, ni la agrupación de bachata ni la artista dieron declaraciones al respecto.

No obstante, Max, en medio de una entrevista que le hicieron en una cancha de cemento de un barrio, terminó respondiendo a lo sucedido, aunque inicialmente dio a conocer si piensa que ella le parece una mujer bella: "honestamente eso es obvio".

Ante lo sucedido con la artista y mostrando hasta indignación ante los comentarios en redes, el bajista de Aventura mencionó: "la gente tiene que entender que eso es un show y nosotros, Aventura, hacemos un espectáculo. Si lo vas a ver en vivo siempre hacemos una cosa así".

Sumado a esto, Max dijo que si solo los quieren escuchar y disfrutar de sus canciones que lo hagan en la casa o en el carro, puesto que su performance suele ser de este estilo y no buscan ofender a nadie.

En cuanto a cómo quedaron las cosas con Yailin 'La más viral', el integrante de Aventura dejó en claro que solo tiene respeto hacia ella y que las cosas están bien entre ellos, por lo que le envió un beso y un saludo de manera cordial.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron de convencer a las personas en redes sociales, quienes reaccionaron a lo dicho por el bajista: "Se le nota en la cara", "Sádico", "Qué falta de respeto de ese tipo, hay niveles de shows", "Deberían retirarlo del grupo", "Degenerado", "Payasote, ese cuento se lo creerá su madre", "Ay no qué desagradable, no era necesario faltarle el respeto de esa manera".