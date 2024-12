Ella es la fanática de Romeo Santos que perdió su matrimonio tras besar al artista

Los conciertos de Aventura en República Dominicana siguen dando de qué hablar debido a las polémicas que se han generado alrededor de estas presentaciones, pues no solo están relacionadas con los artistas, como el caso de Max con Yailin 'La más viral', sino que también con los fanáticos que han asistido.

Y es que una mujer no pudo contener la euforia cuando Romeo Santos decidió subirla al escenario a cantar uno de sus temas musicales con ellos y terminó besando al artista, de manera inesperada, lo cual derivó a que su esposo, con quien tenía 10 años de matrimonio, le pidiera el divorcio.

Fanática de Romeo Santos que le robó un beso

La mujer que se volvió tendencia en redes sociales luego del concierto de Aventura en República Dominicana fue Miriam Cruz, una modelo, actriz y presentadora que abrió un debate con respecto a lo sucedido con el cantante, puesto que mientras que algunos defienden su emoción, otros no solo están de acuerdo con el marido, sino que juzgan lo que le hizo al artista.

Tras todo esto, la mujer escribió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se disculpó por su comportamiento, pero también dio a conocer que su matrimonio de 10 años había terminado a raíz de esto.

Besar a Romeo Santos durante el primer concierto de Aventura en el Estadio Olímpico le costó un precio muy caro a una fanática de la agrupación: su matrimonio de 10 años. El nombre de la chica es Miriam Cruz, conocida en las redes sociales como Daysha Offical donde se define como… pic.twitter.com/68R8gLBEBX — Noticias RNN (@NoticiasRNN) December 29, 2024

"No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida. Para mí, no se trata solo de admirar al artista, sino también de valorar al gran ser humano que es. Lo he seguido y admirado por mucho tiempo", escribió, quién además acorde a su biografía de Instagram se cataloga como 'Romeísta'.

No obstante, el resto de su mensaje fue hablando de su relación: "Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión".

Cabe destacar que el video se volvió viral en redes y muchas personas estaban comentando de lo sucedido, por lo cual el hombre se vio aún más afectado por lo hecho en el escenario por parte de la presentadora.

"Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos y lamento profundamente el malestar que esto le provocó. De corazón, lo siento mucho. Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento y aunque no estemos juntos, la paz, el amor y la unión no les falte a nuestros hijos", concluyó Mariam Cruz.

Tras esto, la mujer borró todas sus publicaciones en Instagram y solo dejó una imagen reflexiva, demostrando que esta situación la ha afectado y no quiere que la gente siga dejándole comentarios al respecto.