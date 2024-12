Hija de Daddy Yankee rompió el silencio y habló sobre la polémica separación de sus padres

En medio del divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, el cual ha generado un debate en redes sociales con respecto a quién tendría la razón y qué estaría pasando con el dinero que se generó durante el matrimonio, la hija de esta pareja hizo referencia a lo sucedido.

Te puede interesar: Daddy Yankee llegó a un acuerdo con su esposa tras haberla demandado, ¿recuperará el dinero?

Declaraciones de la hija de Daddy Yankee

Y es que muchos se sorprendieron al ver que Jesaaelys Ayala estaría del lado de su madre y no del cantante, especialmente porque la relación con su padre siempre ha sido más cercana y ella mostró el profundo amor que tiene hacia él, no obstante, en este caso le estaría dando la razón a la manager.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que tenía un video de una rutina de cuidado de piel de fondo, la joven de 27 años dio sus primeras palabras acerca del divorcio de sus padres.

Conoce más: Daddy Yankee solicitó revisión "urgente" de la demanda contra su esposa: Esta es la razón

"No han sido días fáciles, ni las mejores navidades. Todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo saben una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje, ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches", escribió.

Publicidad

Con este mensaje, que cuenta con más de 88 mil 'Me gusta', la hija de Daddy Yankee y Mireddys González demostró su posición, agradeció a quienes la han apoyado y finalizó con una frase que hace alusión a una de las canciones de su padre: "que Dios les multiplique lo que me desean".

Acuerdo de Daddy Yankee y su esposa tras demanda

Torres Colberg explicó que Daddy Yankee, González y su hermana, Ayeicha González, llegaron a unos acuerdos "muy sencillos".

Publicidad

Entre esos están que el artista se convertiría en "el único oficial y representante de esas empresas", a la vez que 75 millones de dólares de ambas entidades "van a permanecer intocables por 30 días". Igualmente, las hermanas no tendrán más control de las determinaciones administrativas de ambas empresas.

Lee también: Daddy Yankee demandó a Mireddys González tras 30 años de matrimonio, ¿por dinero?

"Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella", sostuvo el artista tras su salida de la sala.

Vestido completamente de negro, Daddy Yankee se expresó ante la prensa al concluir la vista, acompañado de sus abogados, entre ellos, Carlos Díaz Olivo, quien aseguró que "no hay dinero aquí involucrado" en el acuerdo y que "la transacción que acordamos las partes fue de buena fe".