Integrante de Aventura generó indignación por acto hacia Yailin en un concierto

El regreso de Aventura a los escenarios tiene a los fanáticos enloquecidos, pues los conciertos en Colombia fueron un éxito total, por lo cual su presentación en República Dominicana, de donde son oriundos, no iba a ser la excepción.

Con cuatro conciertos, de los cuales ya se llevaron tres y el próximo 5 de enero será el último, la agrupación cierra un ciclo de shows con los cuales complació a quienes llevaban pidiendo su reencuentro desde hace varios años.

Te puede interesar: Yailin La Más Viral publicó íntimos y escandalosos mensajes de Anuel AA: ¿Infidelidad?

No obstante, el tercer concierto en República Dominicana generó bastante polémica en las redes sociales por lo hecho por uno de los integrantes hacia Yaillin 'La más viral' en el escenario.

Integrante de Aventura es criticado por hecho hacia Yailin

Todo esto sucedió luego de que se viralizaran varios videos en los que se pudo ver a Max, bajista de la agrupación de bachata, no solo colocando su instrumento bajo la entrepierna de la cantante, sino tocándola de más mientras que estaban interpretando la canción 'Obsesión'.

Publicidad

Y es que después de que todos los de Aventura la cercaran en un círculo en el que le hicieron unos pasos subidos de tono, en los que no la rozaron directamente, este hombre se quedó para agarrarle una pierna y morderle la cintura mientras que ella intentaba sonreír, incómoda, ante el público.

Conoce más: Yailin La Más Viral vuelve al quirófano y las redes estallan: ¿Cómo quedó tras su nueva cirugía?

Tras esto, el hombre la tomó fuertemente con uno de sus brazos, aferrándola desde la cadera, y le hizo un movimiento erótico por la parte trasera, aunque Romeo Santos había intentado llevarse a Yailin antes hacia el centro de la tarima.

Publicidad

Rápidamente, este acto generó indignación y rechazo en las redes sociales, pues hubo una ola de críticas hacia lo hecho por el bajista de Aventura.

Lee también: Yailin La Más Viral posó sin peluca y sin extensiones de cabello: Así luce al natural

"Muy lindo y todo, amo Aventura, pero lo que hizo el bajista no estuvo para nada bien, ¡Eso es acoso!", "Lo que hizo Max con Yailin se llama acoso sexual y no he visto a ninguno del grupo condenarlo", "Se pasaron con Yailin", "Mínimo una disculpa por el asqueroso comportamiento del bajista", "¿Cuándo le piden disculpas a Yailin por el acoso? Qué porquería", "Sentí asco de ver lo que hizo ese hombre", fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de Aventura ni la invitada a este concierto en República Dominicana se han pronunciado al respecto.